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خطّة جديدة يتحضّر لها المتظاهرون!

28
OCTOBER
2019
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قامت القوى الامنية فجر اليوم بإزالة عدد من البسطات الموجودة في ساحات الاعتصام، لا سيّما في ساحة رياض الصلح من دون وقوع ايّ اشكال مع المتظاهرين.

 

وعلم موقع VDLnews انّ المتظاهرين غضبوا من هذه الخطوة خاصة وانّ القوى الامنية وضعت العديد من الحواجز من اجل تسكير الطرقات، معتبرين انّ مثل هذا الفعل يحرّر المسار امام النواب للوصول الى المجلس النيابي والاجتماع من اجل تمرير ورقة الاصلاحات التي يرفضها المتظاهرون.

 

وبفعل ذلك، علم VDLnews ايضا انّ المتظاهرين حضّروا خطة جديدة وزّعوها فيما بينهم عبر "الواتساب" ومواقع التواصل الاجتماعي من اجل مواجهة الخطّة الامنية، وهي ترتكز على نقطتين، الاولى يتمّ عبرها استدعاء النساء من جميع الاعمار لتشكيل مجموعات والتوجه إلى الساحات في جميع المدن وخاصة بيروت وإزالة جميع الحواجز الأمنية على الفور على انّ يكون الرجال في الخط الخلفي والنساء في الخطّ الامامي. امّا النقطة الثانية فتقضي بإبقاء مجموعة اضافية من الشباب في فترة الليل لمنع القوى الامنية من القيام بمهامها.

vdl news
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