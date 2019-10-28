إعادة فتح كلّ هذه الطرقات بعد إقفالها

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افادت غرفة التحكم المروري عن اعادة فتح السير ضمن نطاق زغرتا على الطرقات التالية:
- المنية امام البلدية
- دير عمار
- مرياطة
كما اعادة فتح السير ضمن نطاق حلبا على هذه الطرقات:
- برقايل
- المحمرا
- مفرق بزبدين
- مفرق العيون
- بيت الحوش
اما ضمن نطاق طرابلس تمت اعادة فتح الطرقات التالية :
- المينا
- البالما
- طريق البحرية
- مستديرة المرج المينا
- دوار ابو علي
- الملولة
كما اعلنت اعادة فتح السير على مستديرة كفررمان - النبطية، اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، طريق عام الشويفات عند مفرق التيرو وقرب محطة الريشاني بالاتجاهين.