إعادة فتح كلّ هذه الطرقات بعد إقفالها

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افادت غرفة التحكم المروري عن اعادة فتح السير ضمن نطاق زغرتا على الطرقات التالية:

- المنية امام البلدية

- دير عمار

- مرياطة

كما اعادة فتح السير ضمن نطاق حلبا على هذه الطرقات:

- برقايل

- المحمرا

- مفرق بزبدين

- مفرق العيون

- بيت الحوش

اما ضمن نطاق طرابلس تمت اعادة فتح الطرقات التالية :

- المينا

- البالما

- طريق البحرية

- مستديرة المرج المينا

- دوار ابو علي

- الملولة

كما اعلنت اعادة فتح السير على مستديرة كفررمان - النبطية، اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين، طريق عام الشويفات عند مفرق التيرو وقرب محطة الريشاني بالاتجاهين.