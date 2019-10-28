النائب طرابلسي في زيارة رئيس الجمهورية: نؤيد مطالب الناس ونرفض تخريب البلاد

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زار النائب القسيس ادكار طرابلسي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجدداً تأييده له ولمواقفه الحكيمة والصادقة تجاه مطالب المتظاهرين من نحو مكافحة الفساد والاصلاح الاقتصادي والتي هي صدى لمشروعه الاساسي المبني على التغيير والاصلاح.

وحمل النائب طرابلسي الى فخامة الرئيس شكوى المواطنين لتسكير الطرقات العامة وللاهانات التي يتعرضون لها على حواجز تذكرهم بأيام الميليشيات مناشدا رئيس البلاد ان تتحمل السلطة السياسية والقوى الأمنية مسؤولياتها بفتح الطرقات وتأمين حرية الحركة وحماية المواطنين حقنا لتفاقم نقمة الناس وتحاشيا للمواجهات في الشارع.

وأبدى النائب ادكار طرابلسي لفخامة الرئيس استهجانه لتعالي الاصوات الوقحة المنادية في الساحات ببقاء النازحين السوريين والمطالبة بسقوط النظام والمؤسسات الدستورية مما يُعرّض سلامة البلاد ووحدتها واقتصادها لمخاطر عديدة.

وأيّد النائب القسيس طرابلسي تحرّك تكتل لبنان القوي من نحو رفع السرية المصرفية واقرار القوانين الاصلاحية ونوّه ببيان بكركي الصادر عن الكنائس الكاثوليكية والاورثوذكسية والانجيلية الداعي لسماع مطالب الناس المحقة والمحذّر من تحويلها الى حركة انقلابية.