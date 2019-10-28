استغلال رخيص لمطالب محقة..

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في الأمس، تداعى البعض من الجالية اللبنانية في تورونتو- كندا، لوقفة تضامنية مع الحراك الشعبي القائم في لبنان، وبما أن هذه الجالية تضّم كافة الأحزاب السياسية والطوائف، كوّن المتظاهرون "كوكتيلاً" جميلاً، تحت العلم اللبناني والكندي..

وبما أن التيّار الوطنيّ الحرّ هو مكوّن أساسي من الجالية اللبنانية في كندا، تمت دعوته للمشاركة ووافق، برغم الشعور الداخلي الذي يعتمد على التجارب السابقة خاصة، تجربة ١٣ ت ١ ١٩٩٠التي أصبحت عنوان للغدر والخيانة في المجتمع اللبناني والتي تستغلّ أي مناسبة لتحوير مضمونها وتظهيرها بما يخدم مصلحتها والتي هي اليوم، تقطع الطرقات في لبنان على المدنيين وللأسف العسكريين أيضاً، تحت ستار "الثورة" لغايةِ في نفسِ.. سمير!

عند وصول مجموعة من هيئة تورونتو في التيّار الوطنيّ الحرّ الى المكان، استقبلوا بالترحاب وكيف لا وهم مدعوين للمشاركة. بعد قليل، بدأت الشعارات المطلبية تتغير وتأخذ صبغة سياسية موجهة وتتوجه بشكل خاص ضدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيّار الوطنيّ احرّ الوزير جبران باسيل.

عندها انتفض الرفاق في هيئة تورونتو، وطالبوا بإعادة تصويب البوصلة نحو الشعارات المطلبية والاجتماعية كقانون رفع السرية المصرفية، قانون رفع الحصانة عن النواب والوزراء وموظفي القطاع العام، قانون استعادة الأموال العامّة المنهوبة من الدولة وعدم الدخول في شعارات سياسية تسخّف الحراك كما في لبنان.

اعترض المنظمين على هذا الكلام، ورفعوا الصوت بالشعار الغير عادل "كلّن يعني كلّن" والذي وللمفارقة، ينادي به أتباع الأحزاب التي كانت في السلطة منذ أكثر من عشرون سنة، ومارسة قتل اللبنانيين والتشبيح وفرض الخوّات على الحواجز خلال الحرب اللبنانية.

عند هذا الحدّ، علا صراخ الرفاق في هيئة تورونتو مطالبين بعدم إهانة رئيس البلاد وقرروا الانسحاب، وقد حضرة الشرطة الكندية ورافقتهم الى خارج مكان الاعتصام.

لهؤلاء الغوغائيين نقول، التيّار الوطنيّ الحرّ والذي كان حالة عونية انطلقت من رفضها لتصرفاتكم الميليشيوية لن يستكنّ قبل اصلاح ما افسدته عقليتكم المافياوية، وهو ماضٍ بقطع أطراف فسادكم المتغلغلة في مؤسسات الدولة، وسنقلع مسمار تكابركم وفسادكم.

للرفاق في هيئة تورونتو نقول، تصرفكم النبيل بتلبية الدعوة للمشاركة برغم معرفتكم بنيّات البعض من أصحاب القلوب السوداء والعقول المبرمجة والمؤدلجة، هو وسام نصر تستحقونه، أما الوسام الثاني، فهو دفاعكم عن رئيس البلاد ومؤسس التيّار الوطني الحرّ وهو لبعضكم كان كدفاعكم عنه في بيت الشعب عندما اتفقت الميليشيات ذاتها مع المحتل والعدو لإخراجه وقمع ثورته التي أثمرت ولو بعد حين، بجيل يحمل أفكار تحررية يقال له... جيل عون.