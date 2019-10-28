الرئيس عون استقبل رئيسي الجامعة الاميركية واليسوعية

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات السياسية والاوضاع الامنية في ضوء المستجدات الاخيرة.

واستقبل لهذ الغاية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري ورئيس جامعة القديس يوسف في بيروت الاب البروفسور سليم دكاش، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار الخاص لرئيس الجامعة الاميركية ابراهيم خوري ومدير الاعلام والعلاقات العامة فيها سيمون كشر.

وخلال اللقاء، استمع الرئيس عون الى وجهتي نظر رئيسي الجامعتين من التطورات الاخيرة، كما شرح رئيس الجمهورية رؤيته للوضع الراهن وسبل معالجته.