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معك على العهد يا سيّد العهد (بقلم أندريه جبيلي)

28
OCTOBER
2019
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ليس من السهل هذه الأيام ان تكون عونيّاً. ان تبقى مؤمناً بالقضية والنضال ومسيرة الاستقلال. ان تحافظ على وفائك للعماد وفكره وعهده. ان تصمدَ وتتحدّى الفاسدين وتدافع عن وطنيّتك ورئيسك... ليس من السهل ان تكون شريفاً في وطن الطائفية والمحسوبيّات، ان تكون شريكاً مسالماً في وطن التعصّب والميليشيات. ان تكون صادقاً في ساحات الضلال والمؤامرات.
 
ولكنّك جبّار أيها العوني. جبّار متواضع في وطنيّتك، حريص ٌ في تكاتفك، شهمٌ في لبنانيّك، تؤمن وتضحّي ولا تنفك تضحي. تمضي في مسيرة الكرامة، عنيداً وفيّاً صلباً مهما صعبت الطريق، مهما اضمحلّت العزيمة، ومهما تكاثرت المؤامرات... كما عماد الوطن، بقيتَ أميناً على لبنان ايّها العوني، ورغم الاذعان والانتهاكات، ما زلتَ راقياً ابيّاً، تترفّع عن الإساءة بشرف ورصانة. انت كما انت، كما الارز العنيد، والرئيس اللبق، تحاور بصلابة وتستدرك ببلاغة.. انت كما انت، ما زلت تحمل في قلبك محبة الوطن والوفاء للشراكة. 
 
انت هو بطل الساحات. فإن نظرتَ من حولك ترى الفساد في كراهية البعض واسوداد افكارهم، ترى الضياع يفتك بالمغبونين والمُنصاعين، ترى الخيانة تدمّر عقول المخدوعين وآمالهم؛ امّا انت ايّها العوني فما زلت كما انت، حرّاً مستقلّاً، تعرف قيمة الوحدة وثمن التآلف.
 
فلا تحزن يا رفيقي. لا تحزن على من لا يهاب وحش التشرذم ومخالب الفتنة. لا تأسف على من تخلّى عن لبنان واختار غوغاء الأذى. لا تخف على وطننا الحبيب، فهو في عهدة العماد الحبيب، قائدنا العظيم، رئيسنا العتيد. كما كان الوعد سنبقى معه على العهد، نستمرّ في نضالنا الابيّ، ندافع بشراسة عن الحرية ونحارب— بمحبتنا وفكرنا وولائنا— عن ما به نؤمن: لبناننا.
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