بيار رفول من ملبورن: الحراك المطلبيّ صدى لصوت فخامة الرئيس ولن نقبل أن تخطفه الميليشيات والمافيات

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لبّى حشدٌ غفير من الجالية اللبنانية في ملبورن دعوة التيار الوطني الحر الى لقاءٍ حواريّ مع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الدكتور بيار رفول، لإلقاء الضوء على المستجدّات اللبنانية.

وبالرغم من الضغوط الميليشياوية التي مورست لمنع المحاضرة، احتشد مؤيّدو فخامة رئيس الجمهورية في القاعة رافضين الاساليب الميليشياوية في القمع وتحدّي إرادة الناس.

تولّى الاستاذ الصحافي نخلة بيطار تقديم اللقاء، مشدّداً على الأمل بغدٍ أفضل وعلى الأمنية بأن يقود الرّبان، أي فخامة الرئيس، السفينة إلى برّ الأمان، على الرغم من هذا الجوّ الضبابيّ المُحبِط من "ثورةٍ لا تُميّز بين الصالح والطالح، وبين اللصوص والأوادم".

بعد الترحيب بالحضور، استعرض رفول ما يجري في لبنان، معتبراً أنّ ما يحدث ليس إبن ساعته بل هو جزءٌ من مخطّطٍ كبير، وأن التحضير لهذه الأحداث يعود لمطلع العام الحالي عندما بدء الكلام عن تطبيق صفقة القرن وما يرافقها من تخلٍّ عن فلسطين وتوطين للفلسطينيين في البلدان المضيفة.

فلمّا اصطدموا بواقع أن فخامة الرئيس لن يساوم على حق العودة وعلى قضية فلسطين، لن يتخلى عن المقاومة، لن يساوم على حق لبنان بالدفاع عن نفسه، ولن يخضع لأي حصارٍ ماليّ أو إقتصادي، أعدّوا العدّة لخلق بلبلةٍ يظنّون أنه يمكن من خلالها تمرير مخطّطهم.

واعتبر رفول أن الأزمات المفتعلة تتالت تباعاً بشكلٍ مريب، من حادثة قبرشمون إلى أزمات الدولار والبنزين والطحين وصولاً إلى الزيادة على الواتساب.

ولفت رفول إلى كلام السفير الروسي في التاسع من تشرين الاول ٢٠١٩، الذي صرّح فيه بأن "ألأميركيون يهيّئون لفوضى في لبنان".

وقال رفول أن قراءة التيار في ١٣ تشرين كانت تقضي بالنزول إلى الشارع، لأن التيار كان يُمنَع من تحقيق أيّ إنجاز بحجّة عدم توفّر الاجماع داخل حكومة الوحدة الوطنية.

فقد حاول التيار إدخال اصلاحات في الموازنة، غير أنه جوبه برفض الاطراف التخلي عن مكتسباتها و "منابعها" مسمّياً مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار على سبيل المثال.

شدّد رفول على أن الحراك الشعبي في الأيام الثلاتة الأولى ساعد فخامة الرئيس في تمرير الورقة الإصلاحية، وقد أعرب الرئيس عن تفهّمه لمطالب الحراك قائلاً "وجعكم وجعي".

لكن عندما تيقّن البعض أن فخامة الرئيس والتيار قد استفادوا من الحراك للدفع باتجاه الإصلاح، بدأوا بحرف الحراك عن مساره عبر قطع الطرق والاعمال المشبوهة والميليشياوية، لتحقيق هدفهم الا وهو "إسقاط الدولة و إرساء الفوضى الخلاقة، وتحويل البلد إلى رهينة لتصفية الحسابات".

فالرئيس قد "استمع إلى شعبه وعبّر عن رغبته بالتعاون مع الحراك في سبيل تحقيق الإصلاح".

ولفت رفول إلى الشعارات المشبوهة التي تطالب بإبقاء النازحين متسائلاً عن علاقة هذا المطلب بالإصلاح.

وطمأن رفول إلى أن لا مكان للفتنة في لبنان وأن عنوان المرحلة المقبلة سيكون العمل الجدّي والمنتج.

وعرض رفول لما أُنجِز في السنوات الثلاثة الماضية على الصعيد الأمني والقضائي، البدء بالتنقيب عن النفط، إقرار قانون إنتخابي يحقق المناصفة، اكاديمية الإنسان، وقانون إستعادة الجنسية.

وانتقل رفول للكلام عن الوضع الإقليمي معتبراً أن "محورنا قد انتصر" وأن الوضع يتغير لصالحنا، فقد بدأت الدول العربية كافة بالتواصل مع سوريا وتوقع ذهاب محمد بن سلمان إلى سوريا. وشدد على أن التيار يبني علاقة مع سوريا لصالح لبنان، فهو خاصمها بشرف وصالحها بشرف.

في ختام حديثه، شكر رفول الحضور وطلب منهم أن يواكبوا التيار ويكونوا متفائلين جداً. كونوا مطمئنين، قال رفول، فلبنان عصيٌّ على الخارج، والتيار ليس وحيداً، بل معه اغلبية الحراك الشعبي الذي نتشارك وإياه نفس المطالب.

وأجاب رفول عن أسئلة الحاضرين وهواجسهم واضعاً النقاط على الحروف، ثم ودّعهم بحرارة حيث طلبوا منه نقل التحيات الحارة إلى فخامة الرئيس.

وشكر التيار جميع الحضور على تلبيتهم الدعوة وعلى ثباتهم وايمانهم بخط فخامة الرئيس العماد ميشال عون واعداً بالبقاء دوماً إلى جانب الجالية لما فيه خير الوطن.