هذه هي الطرقات المقطوعة في صباح اليوم

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أعلنت غرفة التحكم المروري على حسابها عبر تويتر أن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بيروت هي نهر الكلب، جل الديب، جسر الرينغ، الصيفي، الشفرولية، ساحة ساسين، فردان (تقاطع دار الطائفة الدرزية).

والطرقات المقطوعة من زحلة حتى بيروت هي مستديرة زحلة، سعدنايل، مفرق قب الياس، جديتا، ضهر البيدر مفرق فالوغا، مفرق العبادية، صوفر، عالية، شويت، طريق بسوس الداخلية، ترشيش باتجاه عينطورة.

والطرقات المقطوعة من الجنوب باتجاه بيروت هي صور ساحة العلم، مستديرة كفررمان، حبوش، صيدا(عدة نقاط)، الجية مفرق برجا، الناعمة، خلدة اوتوستراد والمثلث، الشويفات مفرق التيرو وقرب محطة الريشاني.

أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس فهي: ساحة النور - مستديرة السلام - جسر البالما - البحصاص - المنية - البداوي.

والطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي: شكا - البترون - جبيل - البوار - العقيبة - الصفرا - غزير - الزوق: أوتوستراد والطريق البحرية وأدونيس مستديرة مار شربل.