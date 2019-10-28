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عناوين الصحف ليوم الاثنين 28 تشرين الأول 2019

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 الأخبار: خطف الحراك

LBCI تعترف بتلقّي التمويل مع «الجديد» و«mtv»
«القوات» تقطع الطرقات...

 

 


البناء: واشنطن تُنهي مرحلة هجومها تحت راية البغدادي بقتله... وترامب يشيد بتعاون سورية
الحراك يحاول تشكيل سلسلة بشرية أمس... ويستعدّ لقطع الطرق اليوم بالسيارات
لا تعديل ولا تغيير في الحكومة... وصفي الدين يحذّر من التلكؤ في الورقة الإصلاحية

 

 

 

اللواء: السلسلة تُوحِّد الإنتفاضة.. وإثنين الإختبار اليوم
عون يرفض حكومة 14 ويطرح معادلة الحريري - باسيل.. و3 شخصيات لبنانية خط أحمر

 

 

 

الجمهورية: السلطة مربكة بين التعديل والتبديل

 

 

 

الديار: سيناريو ما يحصل وما سيحصل وما حصل خلال الـ 10 ايام الماضية
الجيش في لبنان يحاول فتح الطرق مع دخول الاحتجاجات يومها العاشر

 

 

 

نداء الوطن: الثورة توحّد لبنان من الشمال إلى الجنوب والسلطة تراهن على القوة مجدّداً

العهد: رأس الحريري مقابل رأس باسيل

 

 

النهار: "غضب الشارع" في يومه الحادي عشر... "النهار" في تغطية مباشرة

 

 

 

the daily star: Lebanese unite to form human chain on 11th day

 

 


l'orient le jour: Hariri entre la pression de la rue et celle du Hezbollah

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