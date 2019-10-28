أسرار الصحف ليوم الاثنين 28 تشرين الأول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال سفير سابق في مجلس خاص إنّ البعض يرفض نظرية المؤامرة لكن تقدير الشعب وانتفاضته شيء والذكاء السياسي شيء آخر، داعياً للتساؤل عن توقيت الإعلان عن قرار ضريبة «الواتساب» الملتبسة والإصرار عليها بطريقة استفزازية للشعب، وفي المقابل معلومات أكيدة أبلغها رئيس الجمهورية للكثيرين عن استعداده لوجستيا لترتيب زيارته لدمشق خلال أيام، وبالتوازي سرعة تحرك منظمات غير حكومية تربطها عقود بجهات دولية، وفي المقابل أيضاً سرعة استقالة وزراء القوات اللبنانية…

كواليس

دعت مصادر أوروبية للتوقف أمام ما قاله الرئيس الأميركي في سياق حديثه عن النجاح بقتل زعيم تنظيم داعش من إشادة بتعاون الدولة السورية التي سمحت للطائرات الأميركية بالتحليق في أجوائها، واعتبرت هذا الكلام أبعد بكثير من الحدث بذاته ويؤشر إلى اعتراف أميركي ضمني بالالتزام بمرجعية الدولة السورية في شرعية أيّ عمل عسكري فوق الأراضي السورية لأول مرة منذ بدء الحرب.



اللواء: أسرار

همس

لم تُفلح المساعي مع مرجع كبير في إقناعه بعدم مشاركة أي طرف سياسي أو حزبي في تشكيلة الحكومة العتيدة، والحفاظ على طابعها كحكومة إختصاصيين تستعيد ثقة الداخل والخارج على السواء!



غمز

تدور أحاديث داخل الحلقة الضيقة المحيطة برئيس حزب مثير للجدل عن مواقف مسؤول أمني كبير «المتعاطفة مع الحراك»، مما يستوجب إتخاذ تدابير بحقه بعد هدوء الأمور وعودتها إلى مجاريها الطبيعية!



لغز

لوحظ إنفصال أكثر من نائب، من أكثر من منطقة، عن كتلهم النيابية وإتجاههم لتشكيل كتلة نيابية مستقلة تُحاكي أهداف الإنتفاضة والمطالب الإصلاحية التي تُنادي بها!

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