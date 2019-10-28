living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الاثنين 28 تشرين الأول 2019

28
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال سفير سابق في مجلس خاص إنّ البعض يرفض نظرية المؤامرة لكن تقدير الشعب وانتفاضته شيء والذكاء السياسي شيء آخر، داعياً للتساؤل عن توقيت الإعلان عن قرار ضريبة «الواتساب» الملتبسة والإصرار عليها بطريقة استفزازية للشعب، وفي المقابل معلومات أكيدة أبلغها رئيس الجمهورية للكثيرين عن استعداده لوجستيا لترتيب زيارته لدمشق خلال أيام، وبالتوازي سرعة تحرك منظمات غير حكومية تربطها عقود بجهات دولية، وفي المقابل أيضاً سرعة استقالة وزراء القوات اللبنانية…

 

كواليس

دعت مصادر أوروبية للتوقف أمام ما قاله الرئيس الأميركي في سياق حديثه عن النجاح بقتل زعيم تنظيم داعش من إشادة بتعاون الدولة السورية التي سمحت للطائرات الأميركية بالتحليق في أجوائها، واعتبرت هذا الكلام أبعد بكثير من الحدث بذاته ويؤشر إلى اعتراف أميركي ضمني بالالتزام بمرجعية الدولة السورية في شرعية أيّ عمل عسكري فوق الأراضي السورية لأول مرة منذ بدء الحرب.

 

 


اللواء: أسرار

همس
لم تُفلح المساعي مع مرجع كبير في إقناعه بعدم مشاركة أي طرف سياسي أو حزبي في تشكيلة الحكومة العتيدة، والحفاظ على طابعها كحكومة إختصاصيين تستعيد ثقة الداخل والخارج على السواء!


غمز
تدور أحاديث داخل الحلقة الضيقة المحيطة برئيس حزب مثير للجدل عن مواقف مسؤول أمني كبير «المتعاطفة مع الحراك»، مما يستوجب إتخاذ تدابير بحقه بعد هدوء الأمور وعودتها إلى مجاريها الطبيعية!


لغز
لوحظ إنفصال أكثر من نائب، من أكثر من منطقة، عن كتلهم النيابية وإتجاههم لتشكيل كتلة نيابية مستقلة تُحاكي أهداف الإنتفاضة والمطالب الإصلاحية التي تُنادي بها!

اقرأ المزيد

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout