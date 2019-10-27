استغراب واسع لخطوة الجامعة الاميركية والجامعة اليسوعية

A + A -

استغرب عدد كبير من المتابعين لا سيما من الخريجين الخطوة التي بادرت الجامعتان الامركية واليسوعية اليها يوم الجمعة الماضي عبر اصدار بيان مشترك دعما للحراك المدني.



صحيح ان البيان موزون و لم يكتب بلغة متطرفة انما يشكل سابقة في تاريخ ادارات الجامعات.

كما استذكر بعض الخريجين كيف كانت التظاهرات المنادية بالحرية و السيادة و الاستقلال في زمن الوصاية غير مستحبة و غير مرغوب فيها في حرم الجامعة.



وعلى صعيد اخر سرب ناشطون لائحة برواتب كبار الموظفين في الجامعة الامركية اظهرت ارقاما خيالية-على ذمة المسربين- بعيدة كل البعد عن روحية الحركة الاحتجاجية والحركة المطلبية المعيشية.