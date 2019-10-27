الفوضى لا تصح في لبنان

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مقدمة نشرة الاخبار المسائية - OTV - الاحد 27 تشرين الاول 2019



بمعزل عن المطالب المحقة وصرخات الالم الصادقة من اناس لدغوا اكثر من مرتين من جحر افاعي الفساد واسياط الجلاد فأن ما حصل ويحصل وقد يحصل يسقط مقولات ويطيح بمعادلات : اولى المقولات هي الحرص على استقرار لبنان التي لا يفتأ المجتمع الدولي يرددها نهارا جهارا . هذا المجتمع الذي يتبنى قادته الحقيقيين واسياده الفعليين في الكيانات العميقة والمؤسسات الموازية تعاليم مذهب النيوليبرالية التي تقوم على تشجيع الفساد والهدر واستنزاف ثروات المجتمعات والتفلت الاخلاقي والامني والمجتمعي والتدمير البيئي في النصف الجنوبي من الكرة الارضية حيث انظمة الحزب الواحد والحاكم الواحد والرأي الواحد تحت شعار : الثورة لكم - اي للناس - والثروة لنا - اي لسماسرة النيوليبرالية . هذا المذهب الذي لا لم يعد يهمه اسواق المال ولا النفط ولا القروض ولا الديون بل تدمير المجتمعات - وخصوصا تلك التي تستبطن ارضها ومياهها الثروات الطبيعية والتوقعات الاقتصادية والعوائد المستقبلية . يدمرون هذه البلدان ومن ثم يأتون لاعادة اعمارها واستنزاف اموالها . هذا ما حصل في دول التشنيع العربي - الربيع العربي سابقا - ألم يتسائل احد لماذا اندلع الربيع العربي فجاة في السودان بعد زيارة عمر حسن البشير الى دمشق , طار البشير وحط التغيير . الم يسال احد لماذا انفجر الشارع المصري منذ فترة عندما تحدث الوزير سامح شكري عن ضرورة عودة سوريا الى الجامعة العربية ؟ الم يستغرب احد كيف انفجر الوضع في العراق عندما اعيد فتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق وعادت التواصل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين بعد طول انقطاع واصطراع , الا نسأل اليوم لماذا تحرك اليوم في لبنان - لاستغلال هذا الحراك النبيل ومنبعه الاصيل اي الناس الطيبين - بعد كلام رئيس الجمهورية في الجمعية العامة للامم المتحدة منذ شهر في نيويورك عن امكانية فتح خطوط تواصل مع دمشق لحل ازمة اللاجئين المستفحلة على ارض لبنان في وقت تتهافت اوروبا لارضاء اردوغان واسترضائه بالمال والتغطية لعمليته العسكرية في شمال سوريا مقابل ابقاء اللاجئين في تركيا . وايضا وايضا يطرح السؤال : لماذا وبعد 8 سنوات على انفجار الشارع في تونس ومصر وليبيا بقيت الجزائر البلد النفطي والغازي الكبير بمنأى عن الربيع العربي الى ان بدأ الحراك السلبي فيها بعد توسع الدور الروسي والحضور الروسي الاقتصادي في بلد ثورة المليون شهيد ؟ هذه التساؤلات ليست تهربا من المسؤوليات او هروبا الى الامام من القضية الاكبر والهم الاكبر لا بل الشيطان الاكبر في لبنان الا وهو الفساد ز وهنا يأتي دور المقولة الثانية او العامل الثاني : الفساد هو علة العلل وهو الخطب الجلل . الفاسد في هذا البلد اما سارق من الداخل او مرتشي من الخارج والاثنان متساويان في العار والخزي . تجمع الفاسدون كما يتجمع الذئاب حول وليمة الدم . حتى الساعة هم خاسرون لكن اذا بدأت مكافحة الفساد جديا فهم مهزومون . لكن اذا سقط العهد والحكومة والحكم فهم منتصرون . وسيطرحون انفسهم منقذين ومخلصين ممتطين جياد العتمة ومتخطين موجة التهمة مستنهضين الشارع ضد الاوادم في هذا البلد - وهم كثرة - مرتكزين الى معادلة شريرة تقوم عليها بيوتات المال العتيقة في اوروبا والعالم الغربي منذ مئات السنين والتي تقول : لا يخضع الملحد الا الشيطان . الخلاصة ان الخارج قد يكون مستثمرا لما يحصل في الداخل لكنه لا يتحمل الفوضى ولا الانهيار الذي سيدفع باللاجئين الى عبور البحار الى ارض الميعاد في اوروبا لكن الاكيد ان اساطين الفساد في البلاد يحركون ما يحركون - ولا احد يتحدث هنا عن شرفاء الحراك فالمكتوب يقرا من عنوانه وسيماؤهم في وجوههم .

في العام 1982 ظن الاسرائيليون ان خروج الفلسطينيين هو اخر المطاف . طلعت عليهم المقاومة بشبابها واهلها وفوجئوا بمقاومة لم ترحمهم . العام 2006 ظنوها نزهة وبيك نيك وسقط النظام العالمي الجديد في مارون الراس وبنت جبيل . استبدلوا الحروب الخارجية بفتنة الربيع العربي والحروب المذهبية والحرب السورية واخرعوا داعش والبارحة قتلوا الكذبة واطاحوا بأبو بكر البغدادي . الفوضى لا تصح في لبنان - قد تكون مؤقتة لكن على المدى البعيد سيرى محركوها ان من ارادوا ازاحتهم ترسخوا وان من ارادوا محاربتهم ربحوا وان من ارادوا تخويفهم صمدوا . دائما التاريخ يعيد نفسه في هذا الشرق التاعس البائس لان هناك من لا يتعلم ز هذا التوصيف لا ينطبق بالطبع على اهل هذه الارض المباركة .