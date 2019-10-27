اليسا نزلت إلى ساحة الشهداء..انفعلت وانسحبت لهذا السبب!

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شاركت الفنانة إليسا أمس السبت في التظاهرات في ساحة الشهداء حاملةً علم لبنان، غير أنها لم تمكث طويلاً، فبقيت لوقت قصير ثم خرجت.



واعتقد متابعون أن إليسا سيكون ردّها على غرار زميلاتها، نادين نسيب نجيم، نادين الراسي، وكارمن لبس، وغيرهن في ساحة التظاهرات، إلا أن الأمر لم يكن كذلك، فلم تُلق كلمة أو تقوم بأي حركة خلال نزولها لوقت قصير.



والمفاجئ أن اليسا قد انفعلت على بعض المتظاهرين عندما هتفوا ضد أحد الشخصيات السياسية الذي تناصره وهو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، غير أنها ردّت عليهم بهتاف آخر، وخرجت من المكان.



المصدر: فوشيا