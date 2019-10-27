كيف علق " الإشتراكي" على إتهامه بفرض "خوات"؟

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صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي: "يصر البعض سواء من المواطنين في الشارع أو من جهات أخرى على اتهام الحزب التقدمي الإشتراكي بالحصول على "خوات مالية" على الطرقات لسماح المواطنين بالعبور.

إن الحزب التقدمي الإشتراكي ينفي نفياً قاطعاً وجذرياً كل هذة الاتهامات الملفقة والمختلقة والعارية تماماً عن الصحة.

ويذكر الحزب أنه منذ اللحظات الأولى لاندلاع الثورة تعاطى بكل إيجابية عقلانية مع جميع المواطنين ولم يقف حائلاً أمام مشاركة الناس في كل الأماكن والمناطق التي يتواجد فيها وانتقالهم إلى الساحات.

كما يذكر الحزب بمواقف رئيسه وليد جنبلاط في كل تغريداته التي أكد فيها على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي وحماية المتظاهرين".