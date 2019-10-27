البابا فرنسيس يوجّه نداءً من أجل لبنان !

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أكّد البابا فرنسيس، عقب صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس، أنه يتوجه بفكره إلى الشعب اللبناني العزيز، وخاصة إلى الشباب الذين أسمعوا خلال الأيّام الأخيرة صرختهم أمام التحديات والمشاكل الإجتماعية والأخلاقية والإقتصادية في البلاد. وحث البابا الجميع على البحث عن الحلول الصحيحة عبر الحوار، كما وتضرع إلى مريم العذراء سيدة لبنان كي يستمر هذا البلد، وبدعم من الجماعة الدولية، فسحة تعايش سلمي واحترام لكرامة وحرية كل شخص لما فيه مصلحة منطقة الشرق الأوسط بكاملها والتي تعاني كثيراً.