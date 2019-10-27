living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكازينو يرد على حملة الإفتراءات !

27
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لا يعدم المتربصون بكازينو لبنان والمتضررون من إنجازاته وتحوله إلى مرفق سياحي ثقافي وصلت سمعته الطيبة إلى العالمية، وسيلة رخيصة إلا ويستخدمونها في محاولة بائسة للتأثير عليه سلباً، خصوصا ويبرمجون حملة من الافتراءات و الإشاعات التي وآخرها ما يتم تداوله اليوم وهو عبارة عن خبر قديم سبق و رد الكازينو عليه.
علما انه و منذ استلام رئيس مجلس الإدارة رولان الخوري تم إيقاف اكثر من ١٠ مستشارين فائضين لا عمل لهم، فضلا عن ان ايرادات الكازينو قد زادت حوالى ٣٠  مليون دولارا السنة الماضية ، وتوقفت جميع المساعدات المالية للمهرجانات التي كانت توزع حسب المحسوبيات السياسية وتوقفت مئات الهدايا للمنتفعين السياسيين بمئات آلاف الدولارات سنويا ، علما انه يحق لإدارة الكازينو انتداب مستشارين و محامين لحل مشاكل و قضايا مع المؤسسات الاخرى لمدة محددة.

يهم إدارة كازينو لبنان ان تؤكد بحزم ان هذا الكلام محض افتراء و ان السيد داني عون هو موظف في الكازينو.
وان إدارة الكازينو تعين مستشارين ومحامين للإهتمام بمواضيع محددة لحل مشاكل الكازينو بين عدة شركات و أطراف لمدة محدودة.
ولفتت الى ان موضوع مهبط الطيران فهو من نسج الخيال، فهو مجرد مرآب (باركينغ)، تمت إشادته مؤخرا وقد اسهم الكازينو في إيقاف الهدر لان الكازينو كان سابقا يستأجر المرآب للسيارات ب ٣٠٠ الف سنويا ولكنه أصبح حاليا ملكا للكازينو و كلفته الإجمالية توازي أيجار سنة واحدة.
و إذ أكدت ان الكازينو على إستعداد لتقديم اخبار وليس لديه أي مشكلة في التحقيق بهذا الموضوع، مع الإشارة إلى ان كاتب هذا الخبر قد منع من دخول الكازينو، وهو يفتعل مشاكل كبيرة إضافة الى انه وزع صورا مفبركة عن وجود كوكايين بالكازينو،و الملف بعهدة مخابرات الجيش اللبناني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout