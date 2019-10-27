مستشار الرئيس الأمريكي - ناشطون تواصلوا معنا: الثورة ستنهي "حزب الله"!

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علّق الاستاذ الجامعي اللبناني الاميركي وليد فارس على الثورة الشعبية التي عمّت لبنان بسبب الاوضاع المعيشية، وذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وتوجّه فارس الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب والذي شغل منصب احد مستشاريه للشؤون الخارجية لا سيّما منطقة الشرق الاوسط، وقال له: "سيّدي الرئيس، لقد تظاهر 2 مليون مواطن لبناني في بيروت والعديد من المدن ضد الفساد العميق وتهديدات حزب الله الإرهابية، وهم ينظرون لك كقائد للعالم الحر وصوتهم من أجل العدالة. إنهم يريدون تحرير لبنان مرة أخرى".

وكشف فارس عن مكالمات هاتفية جرت بين ناشطين لبنانيين واميركيين وآخرين في الشرق الاوسط، من اجل دفع الرئيس الاميركي والكونغرس للضغط من اجل حماية دولية للمتظاهرين من الارهاب والعنف وفق ما جاء في التغريدة.

واكّد فارس انّ "هذه الثورة اللبنانية سوف تنهي ما یسمی باتفاق الطاٸف وتنهي معه هذه المیلیشیا (حزب الله) التي نصبها سلطة قمعیة علی اللبنانیین".