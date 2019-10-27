قطاع الانتشار في التيّار يكشف حقيقة خبر الانشقاقات من التيار في استراليا

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ردّاً على ما وردَ على بعض المواقع الإلكترونية في لبنان عن انشقاقات وانسحابات من التيّار الوطنيّ الحرّ في الإنتشار، يهم قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ أن يوضح التالي:



نشر موقع KATAEB.ORG بتاريخ السبت ٢٦ تشرين الأول ٢٠١٩ تحت عنوان "عونيوّ استراليا ينشقّون عن باسيل" بيان عن ما يسمّى بـ"التيار- الخط التاريخي" بيان يذكر فيه أن عدد من "المؤسسين الأوائل والمحازبين" من التيار الوطني الحر – استراليا UALM* تركوا التيار الوطني الحر والتحقوا بما يسمى به بعد اجتماع مع المدعو جوزيف الياس عون بتاريخ ١١ أيلول ٢٠١٩ في سيدني – استراليا.

يهم قطاع الانتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ ان يوضح التالي: ان كافة الاسماء المذكورة في البيان على أنهم من مؤسسي التيار الوطني الحر في استراليا *UALM لم يشاركوا بأي نشاط للتيار الوطني الحر منذ اكثر من سبع سنوات، كما ان بعضهم صادر بحقه قرارات فصل مذيّلة بتوقيع المؤسس العماد ميشال عون لأسباب تنظيمية ونذكرُ هنا بعض الأسماء:

• ميشيل هدايد: عضو سابق في *UALM ، صادر بحقه قرار فصل عام ٢٠٠٩ موقع من العماد ميشال عون.

• مارون طراد: عضو سابق في *UALM ، صادر بحقه قرار فصل عام ٢٠٠٩ موقع من العماد ميشال عون.

• رشيد أبي نادر: عضو سابق في *UALM، صادر بحقه قرار فصل عام ٢٠٠٩ موقع من العماد ميشال عون.

• ديجول ريش: عضو سابق في *UALM، صادر بحقه قرار فصل عام ٢٠٠٩ موقع من العماد ميشال عون.

• فادي قزي: عضو سابق في *UALM، لم يشارك في أي نشاط للتيار الوطني الحر – استراليا منذ أكثر من سبع سنوات.

• ميشال دياب: عضو سابق في *UALM، لم يشارك في أي نشاط للتيار الوطني الحر – استراليا منذ أكثر من سبع سنوات.

• أما بالنسبة للأسماء التالية، سالم نهرا، توفيق السموني، جورج سيمون، كارمن مطر، مارون شرفان، جورج تادرس، جورج حنوش، ديفيد شهيد طوق، طوني خضرا، فهي غير معروفة لأي من أعضاء التيّار الوطنيّ الحرّ - استراليا.

كما ان البعض منهم كانوا قد أوقفوا من قبل الشرطة الاسترالية للتحقيق معهم خلال زيارة وزير الخارجية اللبناني المهندس جبران باسيل الى استراليا في العام ٢٠١٧.

لذلك، يهم قطاع الانتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ أن يحيط اللبنانيين في استراليا علماً بأنه يرفع مسؤوليته عن أي تصرّف أو تحرّك أو نشر تقوم به الأسماء الواردة أعلاه.



كما يؤكد أن التيار الوطني الحر – استراليا كما كافة الهيئات التابعة له في الانتشار، بأنها ملتزمة بخط ومبادئ الرئيس المؤسس العماد ميشال عون وتدعم توجهاته السياسية كرئيس للجمهورية اللبنانية منتخب من قبل مجلس النواب، كذلك تؤكد على دعمها المُطلق لرئيس التيّار الوطنيّ الحرّ وزير الخارجية اللبنانية المهندس جبران باسيل وخطّ التيّار الوطنيّ الحرّ الإصلاحي في لبنان.