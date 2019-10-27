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كنعان يوضح لواكيم

27
OCTOBER
2019
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غرّد النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

"توضيحاً لما اورده الزميل عماد واكيم عن ضرورة اقرار قانون الاثراء غير المشروع الفت عنايته الكريمة انه اقرّ العام ١٩٩٩ ومنشور في الجريدة الرسمية تحت الرقم ١٥٣/٩٩ والمطلوب تطبيقه قبل تعديله كما غيره من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والتي ناقشتها واقرتها لجنة المال والموازنة(١)"

وأضاف:
"أما منظومة قوانين مكافحة الفساد من حق الوصول للمعلومات وحماية كاشفي الفساد والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال والتحقيق المالي منذ ١٩٩٣ ومخالفات التوظيف بالاضافة الى ٣ موازنات بسنتين مع ٣٩ توصية اصلاحية تخطت ورقة الحكومة اقرت كلها في لجنة المال والمطلوب واحد: التنفيذ!"

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