الطرقات المقطوعة في مختلف المناطق اللبنانية...

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أفادت غرفة التحكم المروري عن الطرقات المقطوعة حاليا وأتت كالتالي:

الطرقات المقطوعة ضمن بيروت:

ساحة ساسين

جسر الرينغ

الشفروليه

الطرقات المقطوعة ضمن جونية حتى بيروت:

جبيل

غزير

الصفرا

العقيبة

سي سويت ذوق مكايل

جل الديب

وسالكة على الطريق البحرية

الطرقات المقطوعة ضمن طرابلس:

ساحة النور

خان بزيزا

مفرق الهري

كفرحزير

البترون

البداوي

وقرب مستشفى السلام



الطرقات المقطوعة ضمن حلبا:

ساحة حلبا

ساحة العبدة

الطرقات المقطوعة ضمن النبطية:

مستديرة كفررمان جزئياً

سوق الخان حاصبيا جزئياً



الطرقات المقطوعة من زحلة حتى بيروت:

قب الياس

جديتا العالي

صوفر

ضهور العبادية

مع تحويل السير الى الطرقات الفرعية الداخلية

جديتا

ضهور العبادية

مستديرة عاليه مع تحويل السير الى الطرقات الفرعية الداخلية



الطرقات المقطوعة على المدخل الجنوبي:

برجا

الناعمة باتجاه بيروت بشكل جزئي وسالكة على المسلك الغربي