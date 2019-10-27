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الطرقات المقطوعة في مختلف المناطق اللبنانية...

27
OCTOBER
2019
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أفادت غرفة التحكم المروري عن الطرقات المقطوعة حاليا وأتت كالتالي:

الطرقات المقطوعة ضمن بيروت:
ساحة ساسين
جسر الرينغ
الشفروليه

الطرقات المقطوعة ضمن جونية حتى بيروت:
جبيل
غزير
الصفرا
العقيبة
سي سويت ذوق مكايل
جل الديب
وسالكة على الطريق البحرية

الطرقات المقطوعة ضمن طرابلس:
ساحة النور
خان بزيزا
مفرق الهري
كفرحزير
البترون
البداوي
وقرب مستشفى السلام


الطرقات المقطوعة ضمن حلبا:
ساحة حلبا
ساحة العبدة

الطرقات المقطوعة ضمن النبطية:
مستديرة كفررمان جزئياً
سوق الخان حاصبيا جزئياً


الطرقات المقطوعة من زحلة حتى بيروت:
قب الياس
جديتا العالي
صوفر
ضهور العبادية
مع تحويل السير الى الطرقات الفرعية الداخلية
جديتا
ضهور العبادية
مستديرة عاليه مع تحويل السير الى الطرقات الفرعية الداخلية


الطرقات المقطوعة على المدخل الجنوبي:
برجا
الناعمة باتجاه بيروت بشكل جزئي وسالكة على المسلك الغربي

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