الى رفاقي العسكريين المتقاعدين وبكل محبة

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العميد المتقاعد شارل ابي نادر-

الى رفاق الدرب رفاقي العسكريين المتقاعدين وبكل محبة، مكانكم مع الجيش والدولة والنظام والعهد ورئيس الجمهورية وليس بمكان آخر ...

مكانكم ليس مع تلك الأمكنة غير الواضحة والمترددة والمشرذمة ، تلك الامكنة التي لا تشبهكم ولا تشبه تاريخكم ولا تشبه قيمكم ولا تشبه قسمكم ، مكانكم الصحيح حيث تعبتم وناضلتم وسهرتم واصبتم واستشهدتم ، هو مع المؤسسات الرسمية ، التي لا يحددها ويملكها شخص معين كائنا من كان ، بالامس واليوم وغدا ، الاشخاض تتغير وتذهب وتبقى المؤسسة الشرعية .

الكثير منكم من المعترضين لان حقوقنا مُسّت في مكان ما ، انتم في ذلك صادقين ، ولكم كل الحق ان تغتاظوا وتعتبروا ان حقوقكم هُدرت ولم تكن محمية كما من المفترض ان تكون ، صحيح ، ولكن لم يفت الأوان ، نستطيع بتكاتفنا ان نغيّر ونحصل على استقرار اكثر لناحية حماية حقوقنا ، ولكن نحن اليوم مدعوون ان نكون واعيين لما يجري وعلينا أن نساهم كلٌ من موقعه المتواضع بحماية الكيان ، ولا ان نساهم كل من موقعه بدمار الكيان .

الكيان هو نحن ، نحن بُناتُه ونحن حماته ، نستطيع ان نعيد اية اجراءآت الى جانبنا ونجعلها وفية لنا وعادلة لحقوقنا ومنصفة لتضحياتنا وتعبنا .

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هناك فقر وبطالة وفساد ، نعم ، نعم ، ولكن هذا كان دائما ، وعمره ليس فقط ثلاثة سنوات ، عمره عشرات السنوات ، عمره من ايام السنيورة وما قبله ، ومن ايام الرئيس لحود وما قبله ، علينا ان نسال بكل موضوعية وبتمعن الاسئلة التالية :



لماذا توقف الاسكان فجاة ؟ من دون سابق انذار ، ولماذا ذهب قطاع الاعمال فجاة الى الركود وبسرعة وبسحر ساحر ؟

لماذا ارتفعت الفائدة على الدولار فجأة وهرع الجميع الى المصارف ليضع ما يملك مستفيدا من فائدة غريبة ولا تشبه الوضع ؟ واليوم يصعب على الجميع ان يسحب ودائعه او أن يتحكم بجزء يسير منها ؟

لماذا توسعت الضغوط على المالية العامة فجأة ، والمعوقات على التحويلات ؟

لماذا تم سحب ودائع الأجانب من مصارفنا ؟



لماذا لم يستطع أحد أن يفهم حتى الان ، كيف يدير حاكم مصرف لبنان الهندسات المالية ومسار الدولار وتسعيره؟ لا احد يعلم بالتحديد ماذا يملك مصرف لبنان من عملة اجنبية ، وكيف هي حركة الودائع والديون الداخلية الخارجية ؟ لماذا هذا الضياع الواسع في تحديد خطوط المالية العامة ، وكل فريق او مسؤول مالي او خبير اقتصادي ، يتكلم بطريقة مختلفة عن غيره؟



لماذا نبتت فجأة ازمات تسعير واستلام وشراء النفط والقمح والدواء والخليوي ؟ بالرغم من ان هذه الاسواق لم تتأثر طيلة الحرب والازمات الامنية والعسكرية والسياسية التي مرت بها البلاد ؟؟

لماذا الآن كل ذلك ؟

احبائي ، الغرب يعلم منذ عشرات السنوات انه لدينا فساد وهدر ..لماذا رأى ذلك اليوم واراد التصويب عليه ؟؟

لماذا العراق يعيش نفس الوضع ؟ واثناء الحرب ووجود داعش على اكثر من نصف اراضيه لم تكن هذه الازمة الاقتصادية والمالية ؟



هل تتابعون ما يجري وطريق ومسار التدخلات الخارجية في العراق وجنوح الاوضاع نحو الدمار والفوضى القاتلة والجنون المسيطر على كل الشارع ؟؟





من يحرك ومن يوجّه ومن يدفع بدل اللوجستية في حراكنا في لبنان ؟ هذه اللوجستية التي برهنت انها تتجاوز قدرة اي فريق داخلي ، وجميعنا نعلم صعوبات اللوجستية والتنظيم عند اية مهمة واسعة ، فكم بالحري خدمة هذا الحراك الذي يمتد على مسافة الوطن ؟؟

الا تشاهدون حركة الإعلام غير الطبيعية وقدرته على هذه التغطية الواسعة والشاملة ، ببث مباشر على مدار الساعة وبتكلفة جنونية حتما ؟؟





احبائي المتقاعدين العسكريين وغيركم من ابناء وطني جميعا ... صحيح كان هناك تقصير معنا بالموازنة اعترف ولكن ، انا بحكم عملي في الاعلام حاليا ، اتابع وبالتفصيل منذ سنوات ما يجري في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وغيرها ، لا يمكن الا ان نكون حذرين و متيقظين لان الموضوع حساس...



نعم هناك مطالب صحيحة وعادلة والحكومة مقصرة وفاسدة ووزراؤها فاسدون ربما باغلبهم ، ولكن الى اين نحن ذاهبون بالفوضى، يجب التكاتف مع الدولة الان ، نحن أبناء الدولة حتى ولو كانت الحكومة فاشلة وسارقة ، الحكومات تذهب بشحطة قلم ولكن الدولة والمؤسسات يجب ان تبقى على كيانها وهيكلها .



لنكن واقعيين ، جميعنا نعلم أن الموازنة الماضية فيما خص المتقاعدين انتهت بعيدة جدا عن ما كانت مقترحة ، وتم شطب نسبة كبيرة من مقترحات الحسومات في المشروع الاساسي لها ، وربما لم تكن بالكامل في مصلحتنا ، ولكن هذا لا يستدعي ركوب اجندات غريبة و مشبوهة وبغير مصلحة الدولة وخاصة في ظل هذه الظروف الحساسة والخطيرة ، والجميع يعلم أن فخامة الرئيس وفريقه عاد واصلح الأمور عبر تدخل مباشر وضغوط في لجنة المال والموازنة في اخر جلسة للجان النيابية قبل اقرار قانون الموازنة ، وقد تبين ان الموضوع بالاساس كان لعبة ومناورة من أطراف أخرى بالسلطة للوصول إلى تأزيم هذه العلاقة بينه وبين المتقاعدين ، ولكي نكون موضوعيين ،اي وزير في الحكومة حسب الدستور الحالي ، وخاصة وزير المالية ، يستطيع التأثير بالموازنة وتوجيهها عبر فريق عمله ، اكثر من رئيس جمهورية الطائف .



احبائي ورفاقي العسكريين ، انتم جميعا اليوم مدعوون للوقوف مع الدولة والشرعية والعهد ورئاسة الجمهورية ،لانها الاطار الانسب والافضل والاصح لحماية الحقوق ولحماية وصيانة البلاد ، ومهما كانت



ملاحظاتنا جميعا على الآداء ، نستطيع جميعا ، ويجب أن نجد الطريقة والاسلوب والمنهجية لكي نصل إلى حقوقنا ونستعيدها ونفرضها حتى ، ولكن لماذا ننجرّ وراء اجندات لا نعلم ارتباطاتها ومآربها ، لماذا نسمح لأنفسنا بان تسحبنا كما تريد مجموعة من العسكريين المتقاعدين او من المدنيين مع إحترامي الكامل لهم جميعا ، لا يملكون منهجية واضحة وخارطة طريق محددة ، بل ما يقودهم هو الانتقام والعصبية والشعوربالاحباط وبانه تمت خيانتهم ، بمعزل عن احقية او عدم احقية شعورهم ونظرتهم هذه ، لماذا نسمح او نشارك بايقاع الهيكل على رؤوسنا ، لماذا نساهم بدفع الامور نحو الفوضى والضبابية ، نستطيع أن نصلح ؟ ... نعم ، نستطيع أن نعوّض ؟ ... نعم ، ولكن لن يعد ينفع شيئا بعد ضياع الكيان والهيكل والدولة والمؤسسات .