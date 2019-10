Maintenant on va où?

A + A -

Dr. Elsa Mhanna

Nous voulions une révolution, la voilà notre révolution; des gens dans les rues, un pays paralysé, un gouvernement sous pression, des promesses de réformes, une diaspora motivée impliquée etc.

Les revendications? La lutte contre la corruption et les corrompus. Ça au moins, on est tous d’accord sur le fond.

Comment? Et là, faisons exploser nos expertises économiques politiques financières et sociétaires.

Le départ de tous ces corrompus; très bien; rester dans la rue une semaine plus tard, sans organisation claire avec des idées qui flambent de tous les côtés avec un seul projet: le chaos car on n’a ‘rien à perdre’

Comment ça rien à perdre?

On dort encore dans nos maisons en sécurité, les gens mangent et boivent, se soignent, se déplacent, cohabitent... et là, nous avons décidé de tout bloquer au nom de la révolution contre les corrompus; mais pendant que nous faisons la révolution en chantant et dansant et innondant les réseaux sociaux de photos sous tous les angles de notre si beau drapeau; pensons nous vraiment aux risques que nous courons?

- Quand on risque jour après jour un “bank run” et la faillite de tout le système bancaire et donc de la livre libanaise

- Quand sur notre sol nous accueillons 2 millions de réfugiés prêts à participer au chaos car eux n’ont pour le coup rien à perdre

- Quand le pays partage ses frontières avec un pays ravagé par la guerre dans lequel plane encore le risque terroriste opportuniste qui n’attend que les failles pour s’incruster

- Quand nous scandons en insultant le nom de certains et acclamons ou omettons d’autres

- Quand la religion reste quand même écartée de notre débat et nous savons tous que le fléau commence bien là mais nous nous réjouissons de photos de religieux qui se tiennent la main aux manifestations

- Quand nous pensons être une majorité absolue (n’oubliez pas la démocratie; 1.5 millions de protestataires peut-être, mais le pays compte bien 5 millions) le peuple a voté et revotera; les urnes choisissent les majorités; VOUS avez choisi la majorité en mai 2018 il n’y a pas si longtemps voyez vous...

- Quand des politiciens opportunistes se greffent aux mouvements spontanés et en font leur fond de propagande. “Dans les révolutions, il y a deux sortes de gens : ceux qui les font, et ceux qui en profitent” Napoléon.

On n’a vraiment RIEN à perdre?!

Car un pays en faillite, avec 18 communautés qui aujourd’hui chantent et dansent ensemble mais qui n’hésiteront pas à se diviser si la famine frappe; 2 millions de réfugiés qui n’ont aucun sentiment d’appartenance à cette terre et qui se foutent de ce qui pourrait s’y passer, des pauvres qui seront encore plus pauvres, une classe moyenne qui se ruinera sans travail sans salaires pour subsider aux besoins primaires (et la fin du mois approche) et les riches (dont nos chers amis les corrompus du gouvernement) qui se barreront et laisseront couler le navire car eux ne resteront clairement pas... et nous par contre, nous resterons là, nos parents resteront dans le chaos que nous aurons voulu. Les aliments et matières premières manqueront, les banques se videront, les épidémies referont surface, les médicaments manqueront, le pays entrera dans la black list du monde entier, l’importation cessera (et dieu sait nous ne produisons pas des masses)... Je me réfère à un cas de figure similaire de juillet 2019: le venezuela (jetez un coup d’oeil à ce qui s’y passe avant de faire votre photo instagram de la matinée)

La réalité ne peut être voilée; Etre réaliste n’est pas manquer de patriotisme ou d’espoir

L’utopie ne peut hélas être reine

Le communautarisme existe et existera, l’appartenance religieuse existe et existera, les partis politiques existent et existeront.

La société civile existe mais devra s’organiser pour exister dans le futur proche et lointain.

Le mouvement de révolte se doit d’être organisé; ne dansons pas en faisant tomber les derniers fondements qui nous tiennent debout; dansons quand nous aurons vu le dernier corrompu en prison.

Nous voulons des procès, des tribunaux, des condamnations, des comptes, des explications.

Organisons nous pour mettre en place cette structure; organisons le plan d’attaque; que les intellectuels de la société civile se rassemblent et organisent la suite. la révolte spontanée a payé: ils ont entendu, ils sont à portée de main; les réformes annoncées ne sont pas à la hauteur? Nous ne leur faisons pas confiance? Oui et oui mais là n’est plus la question... ne nous emballons pas dans l’impulsivité de la colère et de l’injustice ressenties et exprimées.

Pas besoin de confiance; nous les tenons; ils ont peur de nous; les réformes sont un pas vers une possibilité de stabilisation de notre économie mourrante; et après celà nous irons peut-être vers des élections anticipées, des procès, des condamnations...

‘II ne faut qu'un moment de délire pour précipiter une nation dans le gouffre des révolutions ; il faut des siècles de sagesse pour l'en retirer.’