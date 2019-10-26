وزراء التيار ونوابه يعلنون الاثنين عن رفع السرية المصرفية عن حساباتهم

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صدر عن "التيار الوطني الحر" البيان الآتي:



على اثر اجتماع الهيئة السياسية الذي انعقد يوم السبت الفائت وأعلن فيه عن قرار رفع السرية المصرفية عن حسابات وزراء "التيار الوطني الحر" ونوابه ونائبتي رئيس "التيار، سيتم الاعلان عن إنجاز الخطوات القانونية والنيابية اللازمة لرفع السرية المصرفية عن حساباتهم، يوم الاثنين المقبل وامام وسائل الاعلام، وذلك تلاقياً مع موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقناعاتهم، وإنسجاماً مع ما كان قام به رئيس التيار الوزير جبران باسيل منذ اكثر من سنتين برفع السرية المصرفية عن حساباته بمبادرة شخصية منه ومع ما قام به نواب التيار الوطني الحر بتقديم ثلاثة إقتراحات قوانين هي: قانون رفع السرية المصرفية، قانون رفع الحصانة عن النواب والوزراء وموظفي القطاع العام، قانون إستعادة الأموال العامّة المنهوبة من الدولة. وسيعملون على اقرارها في مجلس النواب.