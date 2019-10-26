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ابي رميا: سنرفع حصاناتنا النيابية وسريتنا المصرفية

26
OCTOBER
2019
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أعلن النائب سيمون ابي رميا انه سيرفع الحصانة النيابية والسرية المصرفية عن حساباته المالية واضعا نفسي بتصرف القضاء.

 

وقال في حديث لصوت المدى: “اريد صك براءة منه لانه “مش كلن يعني كلن””.

 

واضاف: “انا وزملائي في التكتل سنرفع حصاناتنا النيابية وسريتنا المصرفية عن حساباتنا المصرفية، والنزيه لا يخاف من القضاء وخلي كلن يعني كلن امام القضاء”.

 

ودعا ابي رميا النواب الى الاعتصام ابتداء من الاثنين في مجلس النواب للضغط باتجاه اقرار اقتراحات القوانين الرامية الى تعزيز عملية مكافحة الفساد ومنها رفع السرية المصرفية والحصانة النيابية واستعادة الاموال المنهوبة وغيرها من القوانين الاصلاحية.

 

ولفت الى ان لقاء سيعقد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع الاسبوع المقبل لمطالبته بإنعقد مجلس النواب لإقرار القوانين المعلنة في الورقة الاصلاحية، على أن تكون الجلسات علنية فيتمكن الرأي العام من التمييز بين الشعبوية وبين الجدية في التعاطي.

 

وشدد على ان “التيار الوطني الحر “ام الصبي” في عملية مكافحة الفساد وجاءت هذه الاعتصامات لتحررنا من قيود مع قوى سياسية كانت تعرقل باستمرار عملية مكافحة الفساد التي نعمل بالاقوال وبالافعال على تحقيقها”.

 

واوضح في حديثه ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طالب باعادة النظر بالواقع الحكومي ويتم البحث حاليا مع رئيس الحكومة سعد الحريري على الصيغة الحكومية المناسبة، مع التشديد على عدم اخذ البلاد الى الفراغ والانهيار الكياني والاقتصادي.

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