أبي رميا: أنا وزملائي في التكتل سنرفع الحصانة النيابية والسرية المصرفية

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قال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا في حديث عبر إذاعة صوت المدى: “انا سيمون ابي رميا سأرفع الحصانة النيابية والسرية المصرفية عن حساباتي المالية واضع نفسي بتصرف القضاء”، مضيفاً: :أريد صك براءة منه لانه مش كلن يعني كلن”.

وأشار أبي رميا: “انا وزملائي في التكتل سنرفع حصاناتنا النيابية وسريتنا المصرفية عن حساباتنا المصرفية، والنزيه لا يخاف من القضاء وخلي”.

وأعلن أنه “سنعتصم زملائي وانا في التيار ابتداءً من الاثنين في مجلس النواب للضغط باتجاه اقرار اقتراحات القوانين الرامية الى تعزيز عملية مكافحة الفساد ومنها رفع السرية المصرفية والحصانة النيابية واستعادة الاموال المنهوبة وغيرها من القوانين الاصلاحية”.

كما أضاف أبي رميا: “سيكون لنا لقاء مع الرئيس بري مطلع الاسبوع المقبل لمطالبته بإنعقد مجلس النواب لإقرار القوانين المعلنة في الورقة الاصلاحية، على أن تكون الجلسات علنية فيتمكن الرأي العام من التمييز بين الشعبوية وبين الجدية في التعاطي”. مشيراً الى أن “التيار الوطني الحر “ام الصبي” في عملية مكافحة الفساد وجاءت هذه الاعتصامات لتحررنا من قيود مع قوى سياسية كانت تعرقل باستمرار عملية مكافحة الفساد التي نعمل بالاقوال وبالافعال على تحقيقها”.

وأكد أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طالب باعادة النظر بالواقع الحكومي ويتم البحث حاليا مع الرئيس الحريري على الصيغة الحكومية المناسبة، مع التشديد على عدم اخذ البلاد الى الفراغ والانهيار الكياني والاقتصادي”.