نوال بري: ولد عمرو ١٤ سنة مسكّر الطريق وبدّو هويتي!

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عبّرت الإعلامية في محطة الـ"ام تي في" نوال برّي عن إستيائها من ما يحصل في بعض المناطق التي يتم فيها قطع الطرقات، مشيرةً الى أن أحد "الأولاد" طلب منها إبراز هويّتها عند أحد "الحواجز".

وقالت برّي في تغريدة على حسابها عبر "تويتر": "يمكن يزعلوا مني البعض، بس في شي مش مزبوط عم يصير بقطع الطرقات وصار معي كمان، يعني ما فيه ولد عمرو ١٤ سنة يكون واقف عحاجز، مسكّر الطريق، ويقلّي اعطيني هويتك".

وأكدت أن هذا الأمر يتكرر مع عدة أشخاص، في أكثر من منطقة، معتبرةً أن هذا الأمر غير مقبول، ويُسيئ للتحركات في الشارع، وسينتج عنه توترٌ على الطرقات.