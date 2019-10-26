التيار في استراليا يؤكد تشبثه بموقفه الداعم للبنان ويدعو الجميع الى الإلتفاف حول رئيس الجمهورية

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تعقيباً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بكل اشكاله في الساعات الماضيه، وحرصاً منا على دحض الإشاعات والأكاذيب، ومن اجل تبيان الحقيقة كاملة، يهم التيار الوطني الحر في استراليا ان يعلن ما يلي:

يستنكر التيار مجدداً استغلال البعض لقداس الهي في كاتدرائية سيدة لبنان في سيدني، من اجل اطلاق الشتائم على التيار ورموزه ومناصريه. ويؤكد التيار حرصه على ابعاد دور العبادة عن الغوغائية والإستغلال.

يطمئن التيار الجميع ان معالي الدكتور بيار رفول وكل المسؤولين والرفاق هم بألف خير، وكل ما يتم نشره عكس ذلك هو افتراء وكذب موصوف.

تعمد بعض وسائل الإعلام المغرضة الى زج اسماء مسؤولين في التيار وفبركة اخبار تطال سمعتهم. ويؤكد ان الرئيس الفدرالي شربل راضي ومنسق ولاية نيو ساوث ويلز شربل ديب كانا بعيدين عن الإشكال الذي حصل.

رغم ان المتظاهرين لم يكونوا يحملون أعلاماً حزبية، لكن الحاضرين كانو يعرفون بعضهم بالإسم، وهم بالتأكيد من مناصري القوات اللبنانية الذين فضحتهم ايضاً صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

يؤكد التيار تشبثه بموقفه الداعم للبنان وشرعيته وجيشه الأبي، ويدعو الجميع الى الإلتفاف حول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتطبيق خطته الإنقاذية بأسرع وقت.