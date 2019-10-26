كلفة «الثورة» على الشاشات: من أين لك هذا؟

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نقلت صحيفة “الاخبار” عن مصادر تواصلت معها أن باختصار ومن دون الغرق في الأرقام، فإن متوسّط كلفة كل SNG يومياً هي 1200 دولار، في مقابل 800 دولار لنظام الـ 4G أي أنّ الأعباء المالية التقنية على الأرض لـ mtv و lbci والجديد تصل يومياً إلى أكثر من 15 ألف دولار (150 ألف دولار حتى اليوم)، من دون احتساب مصاريف البث الأخرى داخل وخارج الاستديوات.

في وقت يقول إعلامنا المرئي إنّه «مأزوم» مادياً وينفي غرقه في أموال السياسيين والدول ورجال الأعمال من أصحاب الطموحات السياسية، تتجنّد شاشاته لمواكبة الحراك على مدار الساعة، واضعاً جانباً أي مشاريع قد تدرّ عليه بعض الأموال. فهل يفعل ذلك نصرة لـ «المظلومين» وأصحاب القضية؟ والأهم، كيف (أو مَنْ) يغطّي نفقاته؟