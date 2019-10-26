أسرار الصحف ليوم السبت 26 تشرين الأول 2019

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البناء

خفايا

أكدت مصادر أمنية قيام الجيش والقوى الأمنية بتأمين حرية التنقل بين المناطق اللبنانية بصورة تامة خلال يومي السبت والأحد ليكون يوم الاثنين متاحاً للعودة الى العمل والتعليم، وكذلك تأمين الحماية لمن يرغب بالاعتصام على جوانب الطرقات دون إقفالها وحماية ساحات الحراك وحق المواطنين بالاختيار بين الإضراب والذهاب للعمل والدراسة...

اللواء

همس

وضعت دولة كبرى أمام مسؤولين معنيين معلومات عن تسفير كميات كبيرة من الدولارات من لبنان إلى دولة إقليمية ذات تأثير.

غمز

نصحت قيادة حزب بارز بالابتعاد ما أمكن عن الإحتكاكات المباشرة في الشارع.

لغز

باكرت وزارة المال بتحويل الرواتب إلى الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرياً إلى المصارف كالمعتاد، على أن يجري القبض من الـATM.

الجمهورية

بحث مرجع رسمي مع سفير دولة عربية إمكان أن تقدم دولته تسهيلات للبنان في مجال إستيراد النفط.

لوحظت مشاركة كثيفة من قطاعات مهنية معينة في التظاهرات الشعبية.

لم تلق مواقف مرجع بارز إزاء قضايا مطروحة صدى ايجابياً لدى مرجع آخر اعتبرها محاولة لرمي الكرة في ملعبه.