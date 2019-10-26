عناوين الصحف ليوم السبت 26 تشرين الأول 2019

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الأخبار

لبنان ينقسم

الحريري يضغط لتعديل وزاري جدّي

نصر الله: الحراك لم يعُد عفوياً

‫الرواية الأمنية لتظاهرات العراق: رعاية أميركية _ إماراتية وتمويل سعودي

‫«عهدٌ» سعودي في جنوب اليمن: إرهاصات سلام أم بوادر حرب متجدّدة؟

البناء

موقف حزب الله يضع خطاً فاصلاً بين مرحلتين في الحراك... وساحات عديدة تفقد حيويّتها

نصرالله يدعو جمهور المقاومة للانسحاب من الساحات: قيادة وتمويل سريّان للتلاعب بالحراك

الاثنين حماية الساحات وفتح الطرقات... والقوميّ يؤيّد المطالب ويدعو الدولة لتحمّل مسؤوليتها

اللواء

لاءات نصر الله تشطر الشارع وباسيل عقدة المخرج الحكومي

غويتريش لحوار بين الحكومة والمتظاهرين..ومخاوف مصرفية من فتح البنوك قبل الإستقرار

الجمهورية

عناد في ملاقاة الشعب

الأمن الحد الفاصل

L'Orient-Le Jour

Nasrallah définit les lignes rouges du mouvement de contestation

The Daily Star

Hezbollah supporters mar ninth day of protests