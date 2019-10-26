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هل يستقيل الحريري خلال 24 ساعة؟

26
OCTOBER
2019
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علمت "المركزية" من مصادر سياسية مطلعة ان الرئيس سعد الحريري سيعلن استقالة الحكومة خلال ال٢٤ ساعة المقبلة.

وكشفت المصادر ان الاتصالات تجري لتشكيل حكومة انتقال ية مؤلفة من ١٤ وزيرا من الاختصاصيين، من ضمن اتفاق سياسي. واشارت المصادر الى ان الاستقالة ستعقب انجاز الاتفاق على أعضاء الحكومة الجديدة، التي سيكلف الحريري تشكيل ها من غير السياسيين.

واعتبرت المصادر ان قرار الاستقالة اتخذ خلال لقاء الرئيسين ميشال عون والحريري، بعد نصائح اسديت من الداخل والخارج.

وفي وقت لاحق نفت مصادر الرئيس الحريري هذه المعلومات وأكدت استمراره بتحمل مسؤولياته.

المركزية
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