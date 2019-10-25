شامل روكز: انا لم اعد احضر اجتماعات التكتل منذ النقاش بالموازنة واغرد خارج السرب من حينها

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أعلن العميد شامل روكز في حديث تلفزيوني انه لم يعد يحضر اجتماعات التكتل منذ النقاش بالموازنة ويغرد خارج السرب من حينها، ومن أبرز ما قاله روكز:

- المحيطون برئيس الجمهورية ربما يؤثرون فيه بطريقة سلبية.

- أقول للناس اثبتوا في ساحاتكم ومواقفكم ولا تخافوا من أحد وصوتكم الأقوى وأتمنى سماع صوت الناس.

- الموضوع ليس نقاشاً عائلياً بل هو مصير وطن والاقتطاع من حقوق الشعب من الطبيعي ان يؤدي الى هنا.

- انا لا انطلق من مصلحة شخصية انما من مصلحة الوطن وانا مع المتظاهرين قلبا وروحا ويشرفني ان اكون معهم.

- الكلّ من اعلى الهرم الى اصغره عليهم ان يستمعوا الى صوت الناس والاصلاحات يجب ان تبدأ من فصل النيابة عن الوزارة وورقة الاصلاحات غير قابلة للتنفيذ.

- أعتذر من الناس لأني لم أستطع في مجلس النواب تحصيل حقوقهم.

- أتمنى من رئيس الجمهورية تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.