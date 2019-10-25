من الذي ينظّم ويدعم "ثورة" الزوق لوجيستيا؟

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افادت معلومات ل tayyar.org أن الثورة التي جرى تنظيمها في الزوق ليست عفوية وفقا للبراهين والادلة. اذ تبين ان الخيم التي نُصبت على اوتوستراد الزوق وصلت الى شقة في الطابق الاول في مبنى ال FM قبل ايام على بدء "الثورة" في 17 تشرين الاول وأخرجت من الشقة في 21 تشرين الاول.

ووفقا للمعلومات، فان الشقة المذكورة هي باسم شركة يقع مركزها الأساسي في الصندوق الوطني للقوات اللبنانية في ضبيه، و قد الصقت على مدخلها لوحة كشافة الحرية التابعة للقوات اللبنانية. فلو كانت هذه الثورة عفوية فلماذا اذا تم استقدام خيم قبل ايام على بدئها وهل هي صدفة ان يقطع الطريق الملاصق للمبنى المذكور؟