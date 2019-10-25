مفاجآت كبيرة يكشفها السيّد نصرالله عن التظاهرات!

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أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن "وطننا اليوم يمر بأوضاع حساسة ودقيقة وهذا يتطلب ان نتكلم بهدوء ومسؤولية".

وقال السيد نصرالله ان: "يوم السبت الماضي قلت إن هذا الحراك الشعبي حراك صادق يعبر عن أوجاع الناس وهو ليس خاضعا لأي حزب او أي سفارة ووضّحت أن الحزب لا يمكنه أن يشارك الناس في هذا الحراك والا يأخذ الحراك منحى آخر وان مصلحة الحراك أن يبقى بعيدا عنا وعن الاحزاب"، متمنياً "على المتظاهرين عدم السماح لقوى سياسية ان تركب موجة الحراك".

واشار إلى انّ "ما حصل حقق ايجابيات كثيرة ولا سيما في الايام الأولى للحراك وسأضيء على الايجابيات ليتم الاضاءة عليها"، لافتاً إلى انّ "مسؤولية الجميع الحفاظ على الايجابيات التي حققها الحراك ومن الايجابيات ان الحراك فرض على الحكومة موازنة بعجز 0% ومن دون ضرائب ورسوم".

وقال: "تحت ضغط الحراك الشعبي حصلت ورقة الاصلاحات وهي ورقة غير مسبوقة وصحيح انها دون الطموحات ولكنها خطوة اولى متقدمة جدا ولكن من يعتبر نفسه معنيا بقيادة الحراك وبعض وسائل الاعلام سخّفوا هذه الورقة بطريقة مريبة"، معتبراً أنّ "الورقة الاصلاحية ليست وعودا بل هناك جداول زمنية". وتابع: "بعض من يعتبر انه يقود الحراك الشعبي يسخّف انجازات الحراك الشعبي وهذا ما يثير الريبة لأن أحدا لا يسخّف انجازاته".

واكّد أنّ الورقة الاصلاحية ليست حبرا على ورق ولن تكون، لافتاً إلى انّ حزب الله لن يسمح بتسويف هذه القرارات أو عدم تنفيذها، ومشيراً إلى انّ "الحكومة مصممة على بذل جهد لتنفذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحددة".

واعتبر انّ "الشعب اللبناني في حراك عابر للمناطق والطوائف يقف ويرفع صوته بوجه الجميع والامر سيؤثر على اداء عدد كبير من المسؤولين في المرحلة المقبلة والناس عادت لها الثقة بنفسها بفعل هذه التجربة، كما انّ الحراك اعطى فرصة للجميع كي يعبّر عن نفسه بمعزل عن سلبية الشتم"، وقال: "بعض منها كان موجّها". وقال: "من الايجابيات ايضا في الحراك أنه اوجد مناخا ممتازا يفتح الباب امام القوى السياسية الجادة سواء الموجودة في السلطة او التي ستدخل الى السلطة لاحقا لمكافحة الفساد ومن جملة هؤلاء الجادين حزب الله".

وعن كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فلفت إلى انّ الرئيس "فتح الباب امام الحراك الشعبي للحوار وبعض وسائل الاعلام حرّفوا كلامه ليظهروه وكأنه لم يسمع مطالب المتظاهرين في حين انه فتح باب الحوار".

أمّا عن الحلول في البلد، فقال: "أي حلّ يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع في الفراغ لأن الفراع خطير إن حصل وسيؤدي في ظلّ الوضع الاقتصادي والمالي المأزوم والذي عبّر عنه الناس وفي ظل التوترات الدولية وفي الاقليم الفراغ سيؤدي الى الفوضى والانهيار"، وقال: "نحن نحمي البلاد من الفراغ الذي سيؤدي الى الانهيار ونحن نتطلع الى البعيد فديننا واخلاقنا ومسؤوليتنا ان نحمي شعبنا".

وتابع: "نحن لم نأخذ البلاد الى الفراغ سنتين ونصف ليأتي الرئيس عون رئيسا فلقد كانت الحكومة "شغّالة" ولم يتعطّل شيء في البلاد"، داعياً كل الساحات لاختيار ممثلين عنها والاتفاق على المطالب التي تمثل الناس وتحاوروا مع الرئيس والتفاوض تحت ضغط الشارع". وقال: "نسلّم أن قطع الطرقات من وسائل الاحتجاج المدني وبالسابق نحن نزلنا وقطعنا طرقات لتحقيق مطالب محقة".

واضاف: "الاذلال الذي يحصل على الطرقات وطلب الهويات أو الخوات بماذا يذكر اللبنانيين؟ هل هذا عصيان مدني؟ او هل هذه احتجاجات؟" مناشدأً "المتظاهرين المبادرة لفتح الطرقات ونحن لا نطرح الخروج من الميادين والساحات ولا اريد أن أحمّل مسؤوليات في هذا الاطار". وتابع: "ليس المطلوب من الجيش فض التظاهرات بل المطلوب منه أن يحمي المتظاهرين".

وكشف السيد نصرالله انّ "هناك من كان قائد جيش في الـ2005 وسألنا عن رأينا في موضوع تفريق التظاهرات ولو تطلب الأمر اطلاق النار ونحن رفضنا الامر".

واعتبر انّ "الحراك اليوم لم يعد حركة عفوية بل بات حالة تقودها احزاب وقوى سياسية وتجمعات معروفة"، مؤكداً انّ هناك تمويل للحراك وقال: "لا يقولنّ أحد أنه ليس هناك تمويل فكلّ ما يحصل يحتاج أموالا فهل تجمعونه من جيوب الفقراء؟ طبعا لا فمبالغ طائلة تصرف في بعض الساحات". وتابع: "نطالب بالشفافية في موضوع التمويل لنعرف إن كان من يدفع الاموال هل يريد مصلحة الشعب اللبناني او لا؟"

وسأل: "ما الذي يعنيه "اسقاط النظام" في لبنان هل يعني اسقاط النظام الطائفي؟ او تفريغ السلطة؟ هل هذا ما تريده الناس؟"، معتبراً أنّ "السلطة جاهزة للمفاوضة وأما آن الأوان ليكون هناك قيادة لهذا الحراك؟"

وقال: "هناك قيادة غير معلنة للحراك فلماذا لا تعلن عن نفسها؟ أنا اعرف من يقود الحراك من احزاب وجماعات وشخصيات ومن بينهم فئة من الوطنيين وفئة أخرى مكونة من أحزاب سياسية معروفة وفئة أخرى من قيادات جديدة انفقت اموال طائلة في الانتخابات وعجزت عن الوصول الى المجلس وفئة مرتبطة بسفارات واجهزة مخابرات اجنبية".

وتابع: "بعض الموجودين في قيادة الحراك الشعبي من أفسد الفاسدين ولديهم ملفات فساد كبيرة"، هل تريدون أن تستبدلوا فاسدا بفاسد؟ الحراكات الشعبية تقدم بديلا واضحا وقيادات واضحة".

وتوّجه إلى قيادات الحراك، وقال: "للمبادرة الى الكشف عن الوجوه الحقيقية والى المبادرة الى القضاء اللبناني إن تمّ اتهامها بالفساد والى كشف السرية المصرفية".

وقال السيد نصرالله: "كنت ارفض نظرية المؤامرة ولكن في الايام الاخيرة معلوماتنا ومعطياتنا تؤكد ان الوضع في لبنان دخل في دائرة الاستهداف الدولي والاقليمي"، وقال: "لا تصدقوا ما تقول السفارات فالمهم ما تقوم به".