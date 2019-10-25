living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرابطة المارونية: كلمة رئيس الجمهورية تبنت وجع الناس

25
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ثمنت الرابطة المارونية كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورأت في بيان اصدرته أنها "في غاية الأهمية، فقد تبنت وجع الناس، وأقرت بأحقية مطالبهم ومشروعيتها". كما أشارت "إلى مواطن الفساد والخلل في بنية الدولة وسوء إدارتها ونهب أموالها".

 

ولفتت الرابطة الى "أن الرئيس خلال كلمته فتح الباب أمام تغير أو تعديل حكومي. كما دعا إلى قيام الدولة المدنية، وتجاوز الحالة الطائفية التي تعيق الإصلاح المنشود. ودعا الى إبقاء الساحات مفتوحة داعيا ممثلين عن الحراك الشعبي إلى القصر الجمهوري للحوار معهم".

 

اضاف البيان: "لقد أوضح الرئيس أن صلاحية رئيس الجمهورية بعد الطائف لا تخوله فرض أي أمر من دون التشاور مع الشركاء في الحكم وموافقتهم، وأنه لم يعد من صلاحيته إقالة الحكومة أو حل المجلس النيابي".

 

ودعت الرابطة المارونية "الى التعامل مع كلمة الرئيس بإيجابية وبهدوء ومسؤولية"، ورأت "أن الإصلاحات التي تحدث عنها الرئيس وعلى رأسها القضاء على الفساد، يجب أن تتولاها حكومة حيادية كفوءة ومسؤولة تؤلف فورا حسب الاصول الدستورية. فإن ولادة هكذا حكومة بات أمرا ملحا لكي يتلمس الشعب وجود صدقية في الطروحات التي قدمها رئيس البلاد لئلا تبقى مجرد وعود وحبر على ورق".

 

وحيت الرابطة المارونية الجيش اللبناني وكافة القوى الأمنية قيادة وعناصر لحفاظهم على السلم الإهلي"، داعية "إلى حوار جاد وسريع وبناء، بين أركان الدولة والقوى السياسية، وبين هيئات المجتمع المدني المتمثلة بقوة في الحراك الشعبي، لوضع خارطة طريق إنقاذية، للخروج بلبنان من عنق الزجاجة قبل أن يسقط الهيكل على الجميع".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout