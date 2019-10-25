الرئيس عون عرض الاوضاع السياسية والتطورات مع النائب بقرادونيان والوزير السابق قرطباوي وحاكم مصرف لبنان

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات السياسية والامنية الراهنة، والاتصالات الجارية لمعالجة الاوضاع القائمة.

النائب اغوب بقرادونيان

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، واجرى معه جولة افق تناولت مواضيع الساعة، وموقف رئيس حزب الطاشناق منها.

الوزير السابق شكيب قرطباوي

والتفى الرئيس عون الوزير السابق شكيب قرطباوي، وعرض معه التطورات الراهنة.

حاكم مصرف لبنان

وعرض الرئيس عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الواقع النقدي في البلاد، وعمل المصرف المركزي.