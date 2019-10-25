تعميم هامّ للمسافرين من مطار بيروت

A + A -

اصدت ادارة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت التعميم الرقم 62/8 والذي يلفت بموجبه المسافرين والمغادرين بعدم وضع بطاريات LITHIUM او مخزن بطارية BANK POWER داخل الحقائب التي يتم ارسالها عبر جرارات الحقائب.



وجاء في نص التعميم الاتي:"الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الارضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، وحرصا على حسن العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يطلب الى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الارضية العاملة في المطار التعميم على جميع العاملين لديهم الذين يقومون بعملية تسجيل المسافرين المغادرين (CHECK-IN( ضرورة لفت انتباه المسافرين والمغادرين بعدم وضع بطاريات LITHIUM او مخزن بطارية BANK POWER داخل الحقائب التي يتم ارسالها عبر جرارات الحقائب، حيث يحظر وضعها داخل حقائب الشحن، وذلك تجنبا لسحبها من قبل فصيلة تفتيشات المطار وبالتالي عدم تحميلها على الطائرة".