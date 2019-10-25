أرسلان للحريري: لفضح كل مسؤول تاجر بلقمة عيش الناس

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توجّه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر تغريدة له على "توتير" برسالة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، فقال: "لسعد الحريري نقول أنفض عن كاهلك حماية الفاسدين والمفسدين قبل فوات الآوان حيث لا يعود ينفع الندم.. الدولة بحللها التقليدية أصبحت خارج الزمان، المطلوب أداء مسؤول وشفاف وصادق مع متطلبات الشعب بنفض وفضح كل مسؤول تاجر ويتاجر بلقمة عيش الناس الكريمة".

وأضاف: "كما سحب الغطاء عن المتلوثين والابتزازيين والمذهبيين والطائفيين والعنصريين... فإلى متى ستبقى أسيراً للتقليد.. سقطت ورقة التين ولا إمكانية للعودة الى الوراء، وكلنا معنيون بمصالح البلد العليا التي تحتّم عليكم توسيع شبكة مشاوراتكم وستجد الكثيرين ممّن يصدقونك القول".

وختم أرسلان: "فقط للتاريخ نقول كلما طالت الأمور ستستغل من البعض المستفيد لإيقاع فتنة في البلد ولسنا بحاجة الى المزيد من الانهيار".