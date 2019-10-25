الطقس غداً غائم جزئياً وأمطار متفرقة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد السبت، غائما جزئيا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة. تتساقط أمطار بشكل متقطع ومتفرق أحيانا كما يتشكل الضباب على المرتفعات. يتوقع حصول برق ورعد خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية. تنحسر الامطار ليلا. وجاء في النشرة الاتي:

الحالة العامة: طقس متقلب وممطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

الطقس المتوقع في لبنان

الجمعة: غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول تدريجا بعد الظهر الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا في المناطق الداخلية مع حدوث برق ورعد، تخف الأمطار ليلا.

السبت: غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة. تتساقط أمطار بشكل متقطع ومتفرق أحيانا كما يتشكل الضباب على المرتفعات. يتوقع حصول برق ورعد خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية. تنحسر الامطار ليلا.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط الامطار بشكل متقطع ومتفرق اعتبارا من الظهر مع حدوث برق ورعد.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 17 من 28 درجة، في الجبال من 12 الى 19 درجة وفي الداخل من 10 الى 21 درجة.

كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

بيروت 10,00 ملم 30,00 ملم 25,00 ملم 43,00 ملم

زحلة 10,50 ملم 29,60 ملم 18,90 ملم 16,00 ملم

طرابلس 2,50 ملم 21,50 ملم 4,40 ملم 52,00 ملم

الرياح السطحية: جنوبية غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: من 45 إلى 80%

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 26°م.

الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

ساعة شروق الشمس: 6,52 ساعة غروب الشمس: 17,51