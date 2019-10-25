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مراسل الـ "lbci": إياكم يعني إياكم.. !

25
OCTOBER
2019
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كتب الاعلامي مارون ناصيف عبر حسابه على فايسبوك، المنشور التالي:


""كلّن يعني كلّن" أو غرقانين بأحزابكن؟
السؤال أكيد منو موجّه للمواطن يلي نزل من وجعو وانا مع مطالبو المعيشية لأنو أنا مواطن كمان عندي سندات وبدفع ضرايب متلي متلو
السؤال موجّه للمعقّدين الحزبيين يلي عالأرض وهني كتار للأسف.
في مرا معقّدة بإعتصام جل الديب فكّرت حالا إذا قطعت الطرقات من شكا للشيفروليه بترجّع زمن الميليشيات، هجمت عليي مبارحة لتقلّي "إنتو صادرتو محطة ال lbci ورح تردّولنا ياها غصبن عنكن"
كمان بجل الديب واحد معقّد تاني بيقلي عالهوا "لون الـpolo تبعك مش زابط"!!!!! علماً إنو من أول نهار تحركات انا عالأرض وكل يوم عم بلبس لون.
النتيجة إنو المعقّدة والمعقّد أكلو نصيبن بتهذيب ويلي بيعرفني منيح بيفهم عن أي نصيب عم بحكي. غسّلتُن بتهذيب.
إياكم والتعرض لمراسلي المحطات والصحافيين والمصورين
إياكم يعني إياكم
نحنا ما عم نشوف النوم من ٩ ايام لنوصّل صوتكن
ما عم نشوف ولادنا وعيلنا
عم نتنشق الغاز المسيّل للدموع وشحتار دواليبكن مش كرمال نطلع بالآخر فشّة خلق
#فشرتو
#الإعلام_خط_أحمر".

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