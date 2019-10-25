زخور نتجاوب مع الرئيس بخطة لاسترجاع الاموال المنهوبة خلال 72 ساعة

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في بيان له اليوم أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات، أنه استجابة لنداء فخامة الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون نعلن استعدادنا مع مجموعة كبيرة من المحامين للتعاون مع فخامته مباشرة لتنظيم القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين والمتهمين بالفساد وغيرها خلال 72 ساعة، واتركوا لنا حرية التحرك ضمن الاصول القانونية والدستورية ونحن نضمن لكم الوصول الى الهدف المطلوب من الجميع، بخاصة ان هناك اجماع عليها من النواب او اغلبيتهم المطلقة،

بخاصة أنه لا يوجد اي طرف سياسي او حزبي يعارض هذه القوانين، وأن يترك لنا المساحة لمساعدته بحرية وعلنية وشفافية لتنظيم هذه القوانين التي تكفل وقف الفساد في كافة القوانين وضمان تنفيذها ومحاسبة الفاسدين واسترداد الاموال المنهوبة خلال أسبوع ومتابعة السير بالاصلاحات الجدية دون اية محاباة للوجوه حتى النهاية، والتحضير قانونياً ودستورياً الى اي مرحلة انتقالية وفقاً للأصول القانونية والدستورية والتي هي مطلب جامع وعابر للطوائف والاحزاب.