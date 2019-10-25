هذه محصلة عمليات الصليب الأحمر خلال الساعات الـ24 الماضية

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أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن الصليب الأحمر نقل 642 مريضا من ضمنهم 229 حالة طارئة و31 عملية نقل من مستشفى الى آخر و180 عملية نقل من المستشفى الى المنزل ونقل 18 مريضا الى مركز السرطان في بيروت.



وأشار كتانة في حديث للـLBCI الى أنه في مراكز الاعتصامات، تم تنفيذ 190 مهمة، نقل منها 16 حالة الى المستشفى بينما تم معالجة 147 افي الموقع خلال الساعات الـ24 الماضية.



وكشف انه تم توزيع 45 وحدة دمّ، لافتا الى ان هناك عيادات متنلقة Mobile Clinics في عكار وطرابلس وصيدا وصور لمعالجة أي حالة.