سالم زهران: قرار القاضية عون خطوة ستضيع إذا لم يتم إصدار قرار منع سفر وخاصة عبر "اليخوت"

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غرد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران على صفحته على تويتر "‏قرار القاضية غادة عون بالإدعاء على ميقاتي وشقيقه وأبنائهما وبنك عودة بالإثراء غير المشروع ونهب قروض سكن مدعومة بناء على الدعوى التي باشرنا بها منذ قرابة العام خطوة ستضيع إذا لم يتم إصدار قرار منع سفر وخاصة عبر "اليخوت" من "الزيتونة باي".



وأضاف زهران "يجب الإدعاء على كل من استفاد وسهل القروض".

وكانت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وبناء على إخبار مقدم من الاعلامي سالم زهران قد ادّعت من خلالها على النائب نجيب ميقاتي وآخرين من عائلة ميقاتي وبنك عودة بجرم المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع بسبب حصوله على قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان عن غير وجه حق في مخالفة واضحة للقانون.