مكتب الرؤساء العامين والاقليميين: ندعو شركاءنا في الرسالة إلى مضاعفة الصلوات والصيام على نية شعبنا

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صدر عن مكتب الرؤساء العامين والأقليميين والرئيسات العامات والأقليميات في لبنان البيان التالي:

بعد مرور اسبوع على بدء التحركات الشعبيّة،

واستتباعًا للّقاء الذي دعا اليه صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكليّ الطوبى، وضمّ البطاركة والأساقفة ورؤساء الكنائس الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة والإنجيليّة وممثّليهم والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات للرهبانيّات، في بكركي، نهار أمس الأربعاء في 23 تشرين الأوّل، وللنداء التاريخيّ الّذي صدر عن هذا اللقاء، والّذي أعلن تضامن كنيسة لبنان مع الانتفاضة الشعبيّة، ووجّه الدعوة إلى فخامة الرئيس للبدء "بالمشاورات مع القادة السياسيِّين ورؤساء الطوائف لاتِّخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب"،

وبعد الرسالة التي وجّهها فخامة رئيس الجمهوريّة إلى اللبنانيّين، ظهر اليوم، وتبنّى فيها المطالب الشعبيّة التي عبّر عنها النداء لناحية إعادة النظر بالوضع الحكومي، واتخاذ التدابير الإصلاحيّة الواجبة، وفتح حوار بنّاء مع المتظاهرين،

ندعو أبناءنا وبناتنا الرهبان والراهبات والمكرّسين والمكرّسات، وشركاءنا في الرسالة، في الأديار والمزارات والرعايا والمؤسسات، إلى مضاعفة الصلوات والصيام وأعمال المحبّة، على نيّة تجاوب الجميع مع المساعي الخيّرة، وعلى نيّة شعبنا وتحقيق مطالبه المحقّة.

نسأل الله ذلك بشفاعة أمّنا العذراء مريم، وقدّيسي لبنان.