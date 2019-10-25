الرئيس عون أطلقَ في رسالته 3 مسارات متوازية

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تَتبّع فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ردود الفعل على الرسالة التي توجّه بها أمس الى اللبنانيين، وقالت مصادره لـ«الجمهورية» انه تلقّى ما هو إيجابي وما هو سلبي، مؤكدة انه «كان صريحاً جداً، وخاطبَ المتظاهرين بكل جرأة ووضوح».

وأضافت انّ عون أطلقَ في رسالته 3 مسارات متوازية، وهو في الوقت الذي تحدث الى المتظاهرين والمعتصمين عن قراره وأبلغهم علناً انه في انتظارهم للحوار معهم عبر ممثلين لهم، فتحَ باب إعادة النظر في التركيبة الحكومية قبل أن يشرح لهم رؤيته للاصلاحات التي يمكن مقاربتها في المَديَين القريب والبعيد، لافتاً الى فشل سلسلة محاولاته السابقة.

وأكدت «أنّ الرئيس قام بواجبه، وأبدى استعداده لمواصلة آلية المحاسبة والحوار في آن، مُلبّياً مطالب اللبنانيين، ورَسم لهم خريطة طريق واضحة وصريحة».