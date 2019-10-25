هذه هي الطرقات المقطوعة في صباح اليوم

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أفادت غرفة التحكم المروري بأن الطرقات المقطوعة من المدخل الشمالي هي ساحة النور – شكا – جسر البالما – المنية – البداوي – البترون – جبيل – البوار – العقيبة – الصفرا – غزير – الذوق (اوتوستراد + البحرية) – نزلة يسوع الملك – مجمع الريمال البحري.
الطرقات المقطوعة ضمن بيروت هي نهر الكلب – جل الديب – ساحة ساسين – جسر الرينغ – الشفروليه – الصيفي – مزرعة يشوع.
الطرقات المقطوعة من المدخل الجنوبي هي كفررمان – حبوش – صيدا – الجية – مفرق برجا – الناعمة – خلدة الاوتوستراد والبحري – الشويفات – مفرق عرمون – مفرق التيرو – مفرق دير قوبل.
الطرقات المقطوعة من البقاع باتجاه بيروت هي مستديرة زحلة – سعدنايل – مفرق قب الياس – جديتا – بوارج – ضهر البيدر – صوفر – مفرق العبادية – عاليه – مفرق شويت عاريا