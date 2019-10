عناوين الصحف ليوم الجمعة 25 أيلول 2019

A + A -

البناء: عون للمتظاهرين: ملتزم معكم بمكافحة الفساد... و»القومي» يثمّن ويدعو للخروج من الطائفية

التعديل الحكومي بدلاً من فتح الملفات: الحريري يلاقي جنبلاط وجعجع بحكومة دون باسيل؟

تردّد أمني في فتح الطرقات... وقلق مصرفي من فتح الأسواق... وهروب من قانون الانتخاب



الأخبار: خطر الفوضى



اللواء: تسابق غربي - إيراني على إنتفاضة الشارع.. والمخرَج الحكومي في المأزق!

تهاوي دعوات عون قبل أن تُعلَن.. والحريري لن يستقيل قبل البديل



النهار: كيف تُخفق الحكومات في تقدير التعامل مع الغضب الشعبي؟



الجمهورية: تصعيد يسبق "أثنين الحل"

الديار: الرئيس نجيب ميقاتي أول رأس فساد أمام القضاء.. والسياسة تعمل على لفلفة الموضوع

الأموال المسلوبة في عمليّة واحدة مليار و200 مليون دولار لقروض سكنيّة عير شرعيّة

الحريري يضغط على القضاء لعدم مُحاكمة ميقاتي والقاضي جورج رزق يُريد التحقيق لأنها من صلاحيّاته



the daily star: Push for change in government picks up steam



l'orient le jour: Un discours en deçà des attentes