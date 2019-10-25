أسرار الصحف ليوم الجمعة 25 أيلول 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

أكدت مصادر أمنية تتابع أوضاع المنطقة إنّ الإتجاه الإجمالي للأحداث محكوم بتوازنات تجعل استغلال مشاريع تعميم الفوضى في لبنان والعراق بريد رسائل وتعديل للأوضاع السياسية دون أن يتيح ذلك فرصة توفير التغطية لعمل عسكري أو أمني كبير يخلّ بالتوازنات، لأنّ أيّ تفجير ربما يمنح قوى المقاومة فرصة استرداد زمام المبادرة…

خفايا

قالت مصادر أمنية إنّ الحزب المستقيل من الحكومة يقوم بتعبئة عامة وتنظيم انتشار وتموضع بصيغة توحي بنية تحرك له طابع غير سلمي، وربطت المصادر بين الساحات التي واجهت الجيش اللبناني وهذه التعبئة، وتساءلت عن وجود قرار سياسي لا بدّ من استكشاف أبعاده للتعامل معه بحجم ما يخفيه وليس ما يظهره، وهذا هو سبب توقف الجيش عن متابعة مهمته في بعض الساحات…

اللواء: أسرار



همس

نصح دبلوماسيون في بيروت شخصيات ذات تأثير اتخاذ الاحتياطات اللازمة منعاً لتعرضهم لسوء؟



غمز

ازدادت شقة الخلاف بين نائب ورئيس التكتل الذي ينتمي إليه إلى درجة الطلاق..



لغز

يحاول ملحقون تابعون لدول معنية بوضع لبنان معرفة القوى المحركة والمشرفة على احتجاجات الانتفاضة الشعبية!