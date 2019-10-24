من كلمة الرئيس إلى نداء بكركي والشارع لا يزال ملتهبًا - بقلم جورج عبيد

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شاملًة كانت كلمة فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بتوجهاتها وأهدافها. وتجيء الشموليّة عنده من زاوية تفهّمه لطالب المتظاهرين المحقّة وكأنه رأى في صرختهم إباءً حقيقيًّا يمثّله وكرامة صارخة تتخطّى المصنّفات الطائفيّة لتبدو صورة عن الكرامة الإلهيّة المكنونة في كلّ الناس والمتحرّكة في التاريخ. لقد أثبت ميشال عون الرئيس والإنسان أنّه حاضن للجميع من دون استثناءات. المحضونيّة سمة بهيّة ومقدّسة يمارسها الرئيس مع شعبه بحكم مسؤوليته الدستوريّة، وبحكم أنّه مدرك لمكامن الفساد ومكتنه لحركيّة الفاسدين ضمن الدولة وفي مدى النظام السياسيّ فلا بدّ من إعادة الاعتبار لجوهر الإصلاح الحقيقيّ، وهو ليس بتوق، بقدر ما هو فعل ناضل عون في سبيله وهو لا يزال مسرى نضال لجميع الذين أخلصوا ويخلصون للبنان.

عبّرت كلمة الرئيس عن صراحة حقيقيّة وشفّافة، لم يخفها يومًا عن اللبنانيين. وبتلك الصراحة وضع إصبعه على الرجل باعترافه الجليّ لجمهور المتظاهرين في معظم الساحات بأنّه "يوجد في مجلس النواب اقتراحات قوانين، يفترض تنفيذها وفي أقرب وقت: إنشاء محكمة خاصّة بالجرائم على المال العام، استرداد الأموال المنهوبة، رفع الحصانة ورفع السريّة المصرفيّة عن الرؤساء والوزراء والنواب وكلّ من يتعاطى بالشأن العام الحاليين والسابقين"، وقد كان قبلاً وفي متن الكلمة أكّد التزامه إقرار قوانين مكافحة الفساد، إنّما هذا من صلاحية المجلس النيابيّ، وأنا أطلب مساعدتكم لإقرارها". شاء فخامته تأكيد القاعدة التالية، بأن المجلس النيابيّ برئيسه ونوابه، هو السلطة التشريعيّة المفترض بها الحرص على التشريع وسنّ القوانين وإقرارها، فكيف إذا جاءت المشاريع لتعبّر عن جوهر الإصلاح الذي لم ينشده التيار الوطنيّ الحرّ أو تكتّل لبنان القويّ فقط بل ينشده كلّ من يريد بناء نظام سياسيّ خال من المعطوبيات والفجوات ومتحرر من الندوبات، ودولة حقيقيّة بريئة من العيوب، تعمل ضمن قوانين صارمة، تنظّم العلاقة بين الناس أجمعين، وتمنع من حدوث الفساد وهيمنة الفاسدين.

لم يعتمد الرئيس على الإطلاق أسلوب التورية في هذا الأمر. بل على العكس أشار إلى أنّ ديمومة الفساد سببها تقاعس المجلس عن الذهاب بعيدًا في تحويل تلك المشاريع إلى قوانين فاعلة وراسخة. فهل يسوغ أن يقبل المتظاهرون، وبحسب هذا المنطق الصريح، بأن يتركوا نوّابهم بلا محاسبة والقاعدة الدستوريّة لا جدال فيها وهي مستوية في مقدّمة الدستور القائلة بأن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة؟ ثمّة تصويب يفترض أن ينطلق نحوه المتظاهرون بنخبهم الراقية لمفهوم "كلّن يعني كلّن". والتصويب يفترض أن يحوي مساءلة واضحة للمجلس النيابيّ عن سبب التقاعس في إقرار تلك المشاريع؟ وينطلق التصويب عينه من تقييم شرعيّ للالتباس الظاهر من خلف التقاعس، ومصدره أن عددًا من الأقطاب، وبعضًا من الأحزاب متورّطون بالفساد حتى العظم، وهم أعينهم من يتسربلون وشاح التظاهر زورًا وبهتانًا ويقتنصون Proselytism مطالب المتظاهرين مدّعين بأنهم الآباء المؤسّسون لها.

المفارقة هنا، وبكلّ بساطة، أنّ الأحزاب المعنيّة وهي القوات اللبنانيّة، والحزب التقدميّ الاشتراكيّ، وحركة أمل، رفضت في المجلس النيابيّ تلك المشاريع، وحاولت غير مرّة إسقاطها وعدم التطرّق إليها، ولعلّ الجميع يعلمون بأنّها متوغّلة في حمأة الفساد حتّى العظم، فكيف يسمح لها اقتناص ما هو حقّ للمتظاهرين؟ وتنصح، وفي هذا الإطار، بعض المراجع السياسيّة المحايدة، بأن لا تكون تلك الأحزاب مشاركة في الحكومة المقبلة، بل تنصح بحكومة تتألّف من شخصيات فكريّة وعلميّة محايدة ومنزّهة عن الأهواء والمصالح، فنكون أمام حكومة تحوي أنماطًا جديدة بديناميات متحرّكة على مستوى تجسيد ما رنا ورمى إليه الشعب اللبنانيّة وما يرنو إليه فخامة الرئيسّ. لقد تبيّن في حقيقة الأمر بأنّ تلك الأحزاب تمارس قطع الطرقات، وبعض شبابها يفرض الخوّات بطرائق استفزازيّة على الناس، وتبدي معلومات أمنيّة بأن عديد القوات اللبنانيّة حاولوا تطويق بعض الثكنات في كسروان بوضع سواتر بشريّ حولها ما لبث الأمر أن حلّ.

من هذه الناحيّة، وبحسب كلام "رئيس الكلام"، بفترض بالمتظاهرين أن يوجّهوا الإدانة إلى الذين وقفوا بوجه محاكمة الفاسدين، وليس إلى الذين قدّموا المشاريع الإصلاحيّة الكبرى، وبالتحديد إلى عدد من رؤساء الطوائف. وإذا ساغت ملاحظة دقيقة وشديدة في آن، وهي أن الطوائف لا تعبّر عن الأديان، فالأديان إذا وجدت لحماية الفاسدين تبطل وجود الله في وسطها، من هنا معنى كلام جبران خليل جبران: "ويل لأمّة كثرت فيها طوائفها وقلّ فيها الدين". ةرئيس الجمهوريّة في كلمته كشف حماية رؤساء الطوائف أو الطوائف للفاسدين منها وفيها. لقد قال: "كلّ من سرق المال العام تجب محاسبته، لكنّ المهمّ أن لا تقوم طائفته بالدفاع عنه "عالعمياني"". "الحرامي ما إلو طايفة وما بمثّل أيّ دين". هي يتذكّر المتظاهرون على سبيل المثال لا الحصر أنّ المدير العام لوزارة المال الصديق العزيز آلان بيفاني، حين أشار بالإصبع إلى تورّط الرئيس فؤاد السنيورة بالوثائق، كيف قام مفتي الجمهوريّة وصرّح قائلاً: "الرئيس فؤاد السنيورة خطّ أحمر". فلماذا المتظاهرون يتغافلون ذلك، ولماذا لا يسألون عن ال11 مليار دولار التي سطا عليها، ولماذا لا يسألون عن إعفاء عائلة الحريري الكريمة من دفع رسوم حصر الإرث والانتقال بقانون صدر عنه لمدة 24 ساعة فقط؟ لماذا لا يحّرضون القضاء عليه؟ لماذا لا يسألون عن كيفية امتلاك سوليدير لوسط بيروت، ولم يوجد لهذا الأمر مثيل في تاريخ نشوء الأمم والدول، وهذه الشركة عينها لا تدفع الضرائب إلى الدولة؟ ولماذا لا يوجّهون أنظارهم أيضًا إلى المرفأ على وجه التحديد، عندئذ يفهمون لماذا لم تتمّ مناقشة المشاريع الإصلاحيّة التي قدمها تكتّل لبنان القويّ والتيار الوطنيّ الحرّ إلى المجلس النيابيّ، وهي كما وصّفها وعدّدها فخامته وأدرجناها:

1-إنشاء محكمة خاصّة بالجرائم على المال العام.

2-قانون استرداد الأموال المنهوبة

3-رفع السريّة المصرفيّة عن الرؤساء والوزراء والنواب...

وتشير بعض الأوساط، بأنّ تلك الأحزاب التي منعت في المجلس مناقشة هذه القوانين، وقطعت الطرقات، وحاولت القيام بشبه انقلاب يوم أمس، كالقوات اللبنانيّة والحزب التقدميّ الاشتراكيّ، تنطلق من أجندة أميركيّة-سعوديّة واضحة المعالم والأهداف. لقد حاولوا تطويق العهد بشتّى الوسائل والطرائق، من قبرشمون والبساتين، إلى ملفّ العمال الفلسطينيين، إلى ملفّ ضباط الجيش السابقين، إلتي حدثت في لحظة زمنيّة واحدة، واتضح تورّط ديفيد ساترفيلد والسفيرة الأميركيّة أليزابيت ريتشارد والسفير السعوديّ وليد البخاري بها. وخلال سفر فخامة رئيس الجمهوريّة إلى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان أمام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، بدأت الحركة المطلبيّة تتسّع بأمر من السفارة الأميركيّة على وجه التحديد، تلقفتها المصارف وبعض القطاعات كقطاع الأفران ومحطات البنزين، وراحت تطوّق لبنان والعهد برفع سعر الدولار وربطة الخبز وصفيحة البنزين وتفبرك الإشاعات، واتضح من كلّ ذلك بأن معظم تلك القطاعات مسيّس ومنتم إلى الحزب التقدميّ الاشتراكيّ، حركة أمل والقوات اللبنانيّة وتيار المستقبل والكتائب، وكشفت المصادر العارفة بأن مصدر التحريك هو عينه المصدر الذي سهّل قيام أحداث قبرشمون والبساتين على قاعدة واضحة وهي بأن مبدأ الاستقرارين الأمنيّ والاقتصاديّ قد انكسر ويفترض أخذ لبنان نحو فوضى خلاّقة يتدحرج من خلالها نحو تصادم أمنيّ خطير. وسبب ذلك واضح، وهو إصرار الرئيس داخليًّا على مناقشة المادة 95 من الدستور في المجلس النيابيّ من خلال رسالة قدّمها إلى المجلس النيابيّ بغية تحسين النظام في لبنان، وإصراره على زيارة سوريا والتباحث مع الرئيس بشار الأسد في أمور تخصّ البلدين لا سيّما مسألة النازحين السوريين في لبنان، ومشاركة لبنان في إعمار سوريا وإعادة العمل التجاريّ طبيعيًّا بين البلدين والانطلاق منه نحو العالم العربيّ من معبريّ البوكمال والنصيب، وأخيرًا رفض لبنان العقوبات على حزب الله وعليه. ويتحرّك كلّ ذلك في لبنان، في لحظة إنهاء الملفّ السوريّ عن طريق الحسم الميدانيّ.

لقد حذّر السفير الروسيّ ألكسندر زاسبيكين في الرابع من تشرين الأوّل من أخذ لبنان إلى فوضى أميركيّة خلاّقة عبر صحيفة الأخبار. لم ينطلق زاسبيكين في هذا القول عن عبث بل عن معلومات توفّرت لديه، وبسبب إخلاصه للبنان قال ما قاله، وهو سابقًا من جزم قائلاً بأنّ روسيا لن تسمح بأن يكون لبنان شوكة أميركيّة في خاصرة سوريا.

من هنا لا يسوغ أن يسمح المتظاهرون للأحزاب المتماهية مع هذه الرؤية الانسياب إلى وسطها واستهلاك مطالبها الاجتماعيّة والمالية والاقتصاديّة، حتى لا يقال بأنّ التظاهرات بماليتها وحركيتها مصدرها الخارج، وهي المدخل نحو فوضى أمنيّة قاتلة.

ختم الرئيس كلامه بدعوة المتظاهرين إلى انتخاب أو انتداب لجنة من بينهم لوضع المطالب وزيارته في قصر بعبدا لعرضها وهو على أتمّ الاستعداد للاستماع إليها، كما يريد وضع المتظاهرين بما عنده من أمور وهواجس، وهذا ما تمّت الإشارة إليه في هذا الموقع وفي أحاديث متعددة. كلام الرئيس تلاقى بالكامل مع نداء بكركي، أي نداء البطاركة والمطارنة المسيحيين باحتضانه مطالب المتظاهرين، والدعوة إلى فتح الطرقات والبقاء في الساحات. ويؤمل من الجيش اللبنانيّ بقيادة العماد جوزاف عون البطل المغوار والقائد الواعي، بأن يحزم أمره ويأمر بفتح الطرقات بقوّة القانون، حتى لا يتحوّل مشهد قطعها إلى احتراب يستعاد وهو مرفوض من الجميع.